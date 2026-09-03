[이슈대담] 네팔 산악가이드 출신 검비르 "터널에 공기 공급되면 생존 가능성 높아"…효과적 수색 방법은?

[주영진 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)

■ 진행 : 주영진 앵커

■ 대담 : 경광숙 전 119특수구조대 인명구조팀장, 검비르 만 쉬레스터 전 네팔 산악 가이드

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● 이슈 대담 : '기후 재난' 네팔 대홍수



검비르 만 쉬레스터 / 전 네팔 산악 가이드

"네팔 비 많이 내려…평소에 대비 많이 하나 이번엔 예상 못 해"

"터널 내 공기만 공급되면 3개월도 살 수 있는 공간 있어"

"네팔 정부, 계속 도와달라 얘기하고 있어"



경광숙 / 전 119특수구조대 인명구조팀장

"현장 구조 상황 굉장히 위험해…계곡 바람 매우 불규칙"

"네팔 상황, 국내였으면 헬기 차단해야 할 정도"

"토석류 쌓인 상태에서 실종자 찾는 건 확인 어려워"

"헬기는 드론으로 대체하고 육상으로 대응하는 게 효과적"

"터널 내 생존 확률 굉장히 높다고 봐"

"터널 내 산소 공급이 급선무…잔존물 제거 위한 장비 신속하게 대응 필요"



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