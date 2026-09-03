열애설 없던 깜짝 결혼 발표…곽시양♥러블리즈 유지애, 11월 부부 된다

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배우 곽시양(39)과 그룹 러블리즈 출신 가수 겸 배우 유지애(33)가 11월 백년가약을 맺는다.3일 곽시양의 소속사 9아토엔터테인먼트는 "곽시양이 오는 11월 유지애와 결혼식을 올릴 예정"이라며 "두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 사랑을 바탕으로 미래를 약속하게 됐다. 결혼식은 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들을 모시고 비공개로 진행될 예정"이라고 밝혔다.동종 업계에서 자연스럽게 인연을 맺은 두 사람은 진지한 만남을 이어오다 최근 결혼을 결심한 것으로 알려졌다. 그간 열애설조차 없었던 두 사람이라 깜짝 결혼 소식에 팬들과 연예계의 축하 물결이 이어지고 있다.한편 곽시양은 지난 2014년 영화 '야간비행'으로 데뷔한 뒤 드라마 '오 나의 귀신님', '홍천기', '재벌X형사', '굿파트너' 등에서 활약했으며, 오는 12일 첫 방송되는 KBS 2TV 토일드라마 '너 말고 다른 연애' 출격을 앞두고 있다.2014년 러블리즈 멤버로 데뷔한 유지애는 이후 연기자로 영역을 넓혀 일일드라마 '세 번째 결혼', 웹드라마 '막장드라마에 갇혀버렸다' 등에 출연했다.[사진=각 소속사 제공](SBS연예뉴스 강선애 기자)