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"여행 취소 말아달라"…네팔 장관의 애처로운 호소

박세원 기자
작성 2026.09.03 15:22 수정 2026.09.03 15:28 조회수
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대홍수로 막대한 피해를 입은 네팔 정부가 여행을 취소하지 말아달라고 해외 관광객들에게 호소했습니다.

카닥 라즈 파우델 네팔 문화관광항공부 장관은 어제(2일) 공식 SNS에 올라온 영상에서 "일부 지역이 이번 홍수 영향을 받았지만 대다수 관광지는 안전하며 관광객을 맞이할 준비가 되어있다"며 네팔 여행을 계획했다면 취소하지 말아달라고 말했습니다.

[카닥 라즈 파우델/네팔 문화관광항공부 장관 : 여러분의 관광은 돌발 홍수라는 비극적 재난과 싸우고 있는 네팔에 큰 도움이 됩니다.]

관광객들의 방문이 현지 경제 회복에 직접적인 도움이 된다고도 강조했습니다.

[카닥 라즈 파우델/네팔 문화관광항공부 장관 : 가이드, 호텔리어를 비롯해 관광 산업에 종사하는 모든 사람들에게 도움이 됩니다.]

네팔 정부가 호소에 나선 건 대홍수 피해가 막대한 가운데 주요 수입원인 관광 산업 타격이 불가피해졌기 때문입니다.

네팔 대홍수 피해 규모는 현재 약 7조 원 규모로 추산되는데, 지난해 국내총생산의 10분의 1 수준에 달합니다.

지난해에만 100만 명 이상의 외국인 관광객이 네팔을 찾는 등 관광 산업은 네팔 국가 경제에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

(취재 : 박세원, 영상편집 : 김민지, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)
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