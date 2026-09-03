코스피 돌연 급락…10여 분 만 4%p 가까이 내리꽂혔다

코스피가 오늘(3일) 장중 돌연 하락 전환해 6,400대로 밀려났습니다.



오후 2시 30분 기준 코스피는 전장보다 72.09포인트, 1.10% 내린 6,490.63을 나타내고 있습니다.



지수는 전장보다 87.61포인트, 1.33% 오른 6,650.33으로 출발했습니다.



이후 잠시 상승 폭을 조절했지만 다시 오름세를 키워 장중 한때 6,682.97까지 올랐습니다.



전장 대비 상승률은 1.83%였습니다.



그러나 오후 2시를 전후해 돌연 급락세로 돌아섰습니다.



불과 10여 분 만에 6,439.49까지 떨어지며 전장 대비 1.88% 하락했습니다.



장중 고점의 1.83% 상승에서 1.88% 하락까지 4%포인트 가까이 내리꽂히는 이례적인 흐름을 보였습니다.



유가증권시장에서 개인은 5천447억 원을 순매도하고 있습니다.



외국인과 기관도 각각 5천128억 원과 4천122억 원을 순매도 중입니다.



반면 기타법인은 홀로 1조 4천731억 원 매수 우위를 보이고 있습니다.



같은 시각 코스닥지수도 17.46포인트, 2.17% 내린 786.52를 나타내고 있습니다.