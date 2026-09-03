[날씨] '초가을 날씨' 온다…일교차·소나기 주의

북쪽의 차고 건조한 공기가 우리나라로 확장해 오면서 습도가 내려가고 점차 초가을 날씨로 들어서겠습니다.



초가을 날씨의 특징은 큰 일교차입니다.



오늘(3일) 서울의 낮 최고기온 31도, 대전 30도 등 대부분 30도 안팎의 더위가 나타날 텐데요.



해가 지고 나면 기온이 금세 떨어지면서 일교차가 크게 벌어지겠습니다.



시간대에 맞는 적절한 옷차림 잘해주셔야겠습니다.



한편 동풍의 영향을 받는 동해안 지역에서는 약하게 비가 내리고 있습니다.



오늘 동해안과 제주 지역에서는 비가 내릴 텐데요.



예상되는 강수량은 적게는 5에서 많게는 20mm가 예상됩니다.



낮에는 대기 불안정이 심해지면서 충북과 남부 곳곳에서는 소나기구름이 발달하겠습니다.



소나기가 내릴 때는 좁은 지역에 시간당 20mm 안팎의 세찬 비가 쏟아질 때 있어 비로 인한 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



당분간 동풍이 지속되면서 동해안 지역은 휴일까지 비가 길게 이어지겠습니다.



(안수진 기상캐스터)