파주 성매매 집결지 업주·종사자 '성매매 영구 중단' 선언

▲ 파주 성매매 집결지 업주·종사자들 "성매매 영구 중단" 선언

과거 '용주골'로 불렸던 경기 파주시에 있는 '대추벌 성매매 집결지' 업주와 종사자들이 오늘(3일) "향후 성매매를 하지 않겠다"며 성매매 영구 중단을 공개 선언했습니다.파주읍 연풍리 대추벌 성매매 집결지 업주·종사자 20여 명은 오늘 오전 파주시청 앞에서 기자회견을 열고 "오늘을 기점으로 성매매를 중단하고, 앞으로 다시는 성매매를 하지 않겠다는 뜻을 시민 앞에서 공개적으로 선언한다"고 밝혔습니다.이들은 "그동안 손배찬 파주시장님의 강한 의지와 노력, 파주시 여성가족과와 파주읍장, 경찰, 여성단체 등 관계기관의 지속적인 노력과 협의가 있었다"며 "많은 갈등도 있었지만 이제 저희도 성매매 집결지 해체 정책 취지에 뜻을 함께하고자 한다"고 말했습니다.이들은 "오랜 갈등을 끝내기 위해 당사자들이 스스로 내린 결단"이라며 "앞으로 합법적인 생업으로 전환해 주민들과 함께 새로운 마을을 만들어 가겠다"고 덧붙였습니다.그러면서 "현재 일부 업주가 공론장 준비 회의에 개인적으로 참여하고 있으며 그 의견을 존중한다"며 "다만, 일부의 참여가 대추벌 전체 업주·종사자와 주민 대표 의견으로 확대 해석은 안 된다"고 선을 그었습니다.오늘 성매매 영구 중단 선언은 파주시가 대추벌 성매매 집결지 완전 해체를 목표로 행정절차를 진행 중인 상황에서 이뤄졌습니다.시는 성매매 집결지 해체를 원칙으로 해당 지역에 도시계획시설 및 실시계획인가 등 관련 행정절차를 진행하고 있습니다.이와 관련해 성매매 집결지 업주와 종사자들은 지난달 24일 성매매 영구 중단 선언, 합법적인 생계 전환, 상권 회복을 위한 상생안 등을 파주시에 공식 접수했습니다.이들은 "이제 필요한 것은 성매매가 사라진 이후 주민과 당사자의 생계 전환, 침체한 상권·마을의 정상화를 위한 실질적 협의"라며 "파주시장에게 자발적 성매매 영구 중단 결정을 해체 정책의 성과로 받아주고 제출한 상생안을 검토해 주민·당사자들과 직접 대화해 달라"고 요구했습니다.이어 "성매매는 완전히 없애되 사람과 상권, 마을을 함께 살리는 새로운 상생의 모범사례를 만들어 달라"며 "이번 선언은 성매매 행위의 영구 중단에 관한 것이며 강제수용이나 특정 개발방식, 재산권 포기에 동의하는 것은 아니다. 재산권과 개발방식은 주민과 토지주·건물주 등 실질적 이해 관계자들과 별도로 협의해 달라"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)