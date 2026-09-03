장애인체육회, 한국아지노모도와 협약…국가대표 영양 섭취 등 지원

▲ 왼쪽부터 전선주 선수촌장, 오다 아쓰시 대표이사

대한장애인체육회는 장애인 국가대표 선수들의 경기력 향상과 스포츠 영양 지원을 위해 한국아지노모도와 공식 후원 협약을 체결했다고 3일 밝혔습니다.양측은 전날 경기 이천선수촌에서 전선주 장애인체육회 선수촌장과 오다 아쓰시 한국아지노모도 대표이사 등이 참석한 가운데 협약식을 진행했습니다.이번 협약에 따라 장애인체육회는 한국아지노모도에 명칭·엠블럼·CI 등 브랜드 사용 및 노출, 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회 등 종합국제대회 연계 홍보, 국가대표 선수단 이미지 활용 권리를 부여합니다.글로벌 식품기업인 한국아지노모도는 스포츠 영양 분야의 전문성과 제품을 바탕으로 장애인 국가대표 선수들의 훈련 및 경기 과정에 필요한 영양 섭취와 컨디션 관리, 회복 등을 지원할 예정입니다.전선주 선수촌장은 "우리 장애인 국가대표 선수들의 체계적인 영양 관리와 경기력 향상을 위해 소중한 지원을 해주신 오다 대표이사와 임직원 여러분께 감사드린다"며 "다가오는 2026 장애인아시아경기대회에서 우리 선수들이 최고의 컨디션으로 경기에 임할 수 있도록 든든한 동반자가 돼주시길 기대한다"고 말했습니다.(사진=대한장애인체육회 제공, 연합뉴스)