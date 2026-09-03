샐러리캡 우회해 레너드에 뒷돈…NBA 클리퍼스, 벌금 408억 원 중징계

▲ 미국프로농구(NBA) LA 클리퍼스의 간판 포워드 커와이 레너드

미국프로농구(NBA) LA 클리퍼스와 간판스타 커와이 레너드가 샐러리캡(연봉 총액 상한제) 규정을 교묘하게 우회한 혐의로 리그 사무국으로부터 중징계 처분을 받았습니다.NBA 사무국은 3일(한국시간) 독립 조사 기관의 조사 결과를 바탕으로 샐러리캡 우회 규정을 위반한 클리퍼스 구단과 레너드 등에게 징계를 내린다고 공식 발표했습니다.조사 결과에 따르면 클리퍼스 구단은 레너드가 구단과 거래하는 4개 기업으로부터 경기 외적인 수입을 얻을 수 있도록 사적인 후원 계약을 알선한 것으로 드러났습니다.구단은 이들 기업에 구단과의 비즈니스를 제공하는 조건으로 레너드와의 계약을 유도했으며, 레너드와 그의 대리인의 사적인 경비까지 대납하는 등 다수의 중대한 규정 위반을 저질렀습니다.레너드 역시 당시 비즈니스 매니저였던 데니스 로버트슨을 통해 구단에 부당한 지원을 압박하고 비용 대납액을 상환하지 않은 것으로 확인됐습니다.이에 따라 NBA는 클리퍼스 구단에 3천만 달러(약 408억 원)의 벌금을 부과하고, 2029년부터 2033년까지 향후 5년 치 1라운드 신인 드래프트 지명권을 모두 박탈하는 중징계를 내렸습니다.아울러 향후 5년간 리그 사무국으로부터 규정을 제대로 지키는지 특별 감시를 받게 됩니다.구단 수뇌부도 줄줄이 징계받았습니다.스티브 발머 구단주에게는 레너드의 부당 수익 창출을 인지하고도 이를 승인하고 방조한 책임을 물어 1년간 리그 및 구단 관련 모든 활동이 정지됩니다.질리언 주커 비즈니스 부문 사장에게는 1년 무급 자격정지, 로런스 프랭크 농구 부문 사장에게는 6개월 무급 자격정지 처분이 각각 내려졌습니다.위반 당사자인 레너드는 리그에 70만 달러(약 9억 5천만 원)를 벌금 성격으로 지불해야 하며, 매니저였던 로버트슨은 향후 5년간 NBA 구단 및 관련 인사와의 비즈니스 활동이 전면 금지됐습니다.징계 발표 후 레너드는 대리인을 통해 발표한 성명에서 "내 측근들의 판단 착오에 대해 전적으로 책임을 통감하며, 이번 일로 팬들과 가족에게 심려를 끼쳐 죄송하다"고 고개를 숙였습니다.다만 그는 "클리퍼스와의 계약과 문제가 된 합의들은 모두 선의로 맺은 것이며, 선수의 의무를 다하기 위해 헌신했다. 샐러리캡을 우회하려는 그 어떤 의도도 전혀 알지 못했다"며 고의성은 부인했습니다.1991년생 레너드는 2014년과 2019년 챔피언결정전 최우수선수(MVP)에 선정된 키 198㎝의 리그 정상급 포워드입니다.올스타에도 7차례 뽑혔고, 2025-2026시즌 클리퍼스에서 정규리그 65경기에 나와 평균 27.9점, 6.4리바운드를 기록했습니다.지난 6월 레너드는 토론토 랩터스로 트레이드 됐으나 토론토 구단은 "클리퍼스와 레너드에 대한 조사 결과가 나온 후 (트레이드 관련) 다음 단계를 진행하겠다"며 이적 절차를 보류한 상태입니다.애덤 실버 NBA 총재는 "리그의 선수 보수 산정 시스템은 공정한 경쟁을 위한 근간"이라며 "이번 사태를 초래한 클리퍼스의 노골적인 규정 위반과 수뇌부의 방만한 운영에 깊이 실망했다. 징계 수위는 위반의 중대성을 그대로 반영한 것"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)