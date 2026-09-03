도로 위 차에서 치솟은 불길…곧바로 달려든 사람들

지난달 24일, 오후 7시경 경기도 남양주의 도로 위, 차량이 정체되기 시작하는데 급기야 한 오토바이 운전자는 도로에 멈춰서 차량을 통제했습니다.



알고 보니 한 차량에서 연기가 나며 불길이 치솟고 있던 건데요. 긴박했던 상황에서 먼저 나선 것은 주변을 지나가던 운전자들이었습니다.



오토바이 운전자는 화재 차량으로 다가가 소화기를 분사했고 다른 운전자는 건너편 도로에서 뛰어와 소화기를 건네기까지 했습니다. 이들의 신속한 대응 덕분에 화재는 큰 피해 없이 진압되며 인명 피해도 발생하지 않았습니다.



도로 위 따뜻했던 도움의 순간을 현장영상에 담았습니다.



(취재: 윤경아 / 구성: 양현이 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 양혜민 / 제작: 모닝와이드 3부)