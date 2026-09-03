김하성, 시즌 첫 장타에 볼넷…타율 1할 2푼

▲ 애틀랜타 김하성

전날 3안타를 친 김하성이 시즌 첫 장타를 터뜨리며 상승세를 이어갔습니다.김하성은 3일(한국시간) 미국 워싱턴 D.C 내셔널스파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 워싱턴 내셔널스와 방문경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 1득점을 기록했습니다.시즌 타율은 0.112에서 0.120으로 올랐습니다.김하성은 0-0으로 맞선 3회 초 1사 1루에서 2루 땅볼로 물러났고, 5회 초 무사 1루에선 포수 파울 플라이로 아웃됐습니다.세 번째 타석에서 기다리던 장타가 나왔습니다.3-0으로 앞선 7회 초 공격 1사에서 오른손 투수 맥스 크래닉을 상대로 좌전 2루타를 쳤습니다.볼카운트 1볼에서 2구째 가운데 몰린 슬라이더를 받아쳤고, 타구는 다소 느리게 좌익수 방면으로 향했습니다.김하성은 온 힘을 다해 뛴 뒤 헤드퍼스트 슬라이딩으로 2루에 안착했습니다.올 시즌 김하성이 장타를 친 건 이번이 처음입니다.김하성은 이후 로날드 아쿠냐 주니어의 홈런 때 홈을 밟아 득점을 올렸습니다.8-0으로 앞선 8회엔 볼넷을 얻어 멀티 출루도 완성했습니다.애틀랜타는 이날 9-0으로 완승했습니다.2번 타자 우익수로 선발 출전한 아쿠냐 주니어는 7회 3점 홈런을 합해 5타수 3안타 3타점 2득점 1도루로 활약했습니다.전날까지 개인 통산 199홈런-224도루를 기록했던 아쿠냐 주니어는 데뷔 후 904경기 만에 200홈런-200도루를 달성했습니다.이는 알폰소 소리아노의 역대 최소 경기 200홈런-200도루 기록인 929경기를 25경기 앞당긴 MLB 신기록입니다.한편 샌디에이고 파드리스 송성문은 신시내티 레즈와 방문 경기에서 결장했습니다.신시내티가 7-3으로 이겼습니다.(사진=AP, 연합뉴스)