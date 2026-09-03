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데이비스-우드홀, 교통사고로 뇌진탕 증세…얼티밋 챔피언십 출전 불투명

홍석준 기자
작성 2026.09.03 08:03 조회수
타라 데이비스-우드홀 (사진=게티이미지)
▲ 타라 데이비스-우드홀

2024 파리 올림픽 육상 여자 멀리뛰기 금메달리스트 타라 데이비스-우드홀(미국)이 최근 차량 정면충돌 사고를 당해 뇌진탕 증세를 겪고 있다고 밝혔습니다.

데이비스-우드홀은 3일(한국시간) 자신의 소셜미디어에 사고 영상을 공개하며 "다행히 큰 부상 없이 사고 현장을 빠져나왔다"며 "현재 건강을 회복하기 위해 팀과 의료진의 도움을 받고 있지만, 심한 뇌진탕과 다른 부상으로 훈련하지 못하고 있다"고 전했습니다.

이어 "다음 주에 열리는 얼티밋 챔피언십에 출전할지는 확신할 수 없다"고 덧붙였습니다.

데이비스-우드홀은 파리 올림픽 여자 멀리뛰기 결선에서 7ｍ10을 기록하며 금메달을 획득한 이 종목 스타 플레이어입니다.

당시 여자 멀리뛰기 결선에서 7ｍ 이상을 뛴 선수는 데이비스-우드홀이 유일했습니다.

그는 우승 직후 관중석에서 응원하던 남편과 입을 맞추며 기쁨을 나눴고, 이 장면은 큰 화제를 모으기도 했습니다.

데이비스-우드홀의 남편인 헌터 우드홀은 양쪽 하지 절단 장애인 육상선수로, 파리 올림픽 이후에 열린 파리 패럴림픽 육상 남자 400ｍ(스포츠 등급 T62)에서 금메달을 땄습니다.

(사진=게티이미지)
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