아시안게임 앞둔 양현준·이영준, 나란히 득점포

▲ 시즌 마수걸이 골 신고한 양현준

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아시안게임 남자축구 대표팀의 양현준과 이영준이 소속팀에서 나란히 골을 터뜨리며 득점 감각을 끌어올렸습니다.양현준은 3일(한국시간) 스코틀랜드 글래스고의 셀틱 파크에서 열린 2026-2027 스코틀랜드 프리미어십 5라운드 애버딘과의 홈 경기에서 팀의 쐐기 골을 기록하며 3-0 완승을 이끌었습니다.이로써 양현준은 이번 시즌 공식전 6경기 만에 마수걸이 골을 신고하며 1골 1도움을 기록하게 됐습니다.이날 왼쪽 날개로 선발 출전한 양현준은 후반 29분 제임스 포리스트와 교체될 때까지 약 74분간 그라운드를 누비며 맹활약했습니다.아시안게임에 나서는 U-23 대표팀에 연령 초과 선수인 '와일드카드'로 합류하게 된 양현준은 올 시즌 셀틱이 치른 정규리그 4경기 모두 선발로 나서며 주전으로서 확실히 입지를 다진 모습입니다.셀틱은 전반 14분 카밀로 두란의 선제골로 일찌감치 앞서나갔습니다.이어 전반 34분에는 선제골을 도운 베니아민 뉘그렌이 직접 추가 골을 터뜨려 점수 차를 벌렸습니다.2-0으로 여유롭게 앞서가던 상황에서 양현준은 전반 추가시간 1분 쐐기 골을 폭발했습니다.역습 상황에서 문전으로 빠르게 쇄도한 양현준은 두란이 오른쪽 측면에서 찔러준 패스를 안정적인 퍼스트 터치로 받은 뒤 그대로 스피드를 살려 왼발 슈팅으로 골망을 흔들었습니다.후반 13분에도 오른발 슈팅으로 유효 슈팅을 기록하며 추가 득점을 노렸으나 상대 골키퍼 선방에 막혔습니다.지난달 26일 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 예선에서 도움을 올리며 시즌 첫 공격포인트를 작성했던 양현준은 약 일주일 만에 마침내 골 맛을 보며 쾌조의 컨디션을 뽐냈습니다.스위스 프로축구 그라스호퍼의 스트라이커 이영준도 시즌 3호 골을 가동했습니다.이영준은 취리히의 레치그룬트 스타디온에서 열린 장크트갈렌과 2026-2027시즌 스위스 슈퍼리그 6라운드 홈 경기에서 후반 교체 투입되어 그라운드를 밟은 지 9분 만에 쐐기 골을 책임지며 팀의 2-0 승리를 견인했습니다.팀이 1-0으로 앞서던 후반 20분 중앙 공격수 니콜라스 무치와 교체로 그라운드에 나선 이영준은 약 30분을 소화하며 위협적인 움직임을 보였습니다.문전 혼전 상황에서 흘러나온 공을 침착하게 잡아낸 뒤 강력한 오른발 슈팅으로 골문 상단을 갈랐습니다.지난달 31일 파두츠와의 5라운드 원정 경기 동점 골에 이어 2경기 연속 골이자 시즌 3호 득점포입니다.이영준은 올 시즌 공식전 3경기에서 3골을 몰아치며 물오른 골 감각을 과시하고 있습니다.양현준과 이영준은 오는 7일 일본 현지에서 이민성 감독이 이끄는 U-23 대표팀에 합류합니다.아시안게임 4연패에 도전하는 대표팀으로서는 두 해외파의 화력 폭발이 반가운 소식입니다.(사진=셀틱 구단 SNS 캡처, 연합뉴스)