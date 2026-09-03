뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'백화점 폭파' 협박범 말로…"1,256만 원 전액 물어내라"

김규리 기자
작성 2026.09.03 07:25 조회수
PIP 닫기
<앵커>

'신세계백화점을 폭파하겠다'는 글을 올렸다가 붙잡힌 20대 남성이 1천200만 원 넘는 돈을 물게 됐습니다. 법원은 인건비를 비롯해서 경찰이 청구한 행정비용을 모두 배상하라고 판결했는데, 전액 배상 판결은 이번이 처음입니다.

김규리 기자입니다.

<기자>

지난해 8월, '신세계백화점 본점을 폭파하겠다'는 글이 한 온라인 사이트에 올라왔습니다.

수색 결과 폭발물은 없었지만, 직원과 고객 3천여 명이 대피하고 군과 경찰특공대, 소방 등 240여 명이 투입됐습니다.

다음 날에도 신세계백화점 폭파 예고 사건을 다룬 뉴스 영상에 "나도 폭파하겠다"는 댓글이 올라왔습니다.

신고를 접수한 경찰은 수색과 경계를 위한 인력을 한 번 더 배치했고, 용의자 추적에 나섰습니다.

경찰은 경남 하동에서 검거한 20대 남성 A 씨를 상대로 손해배상 소송을 제기했는데, 법원은 1천256만여 원을 배상하라고 판결했습니다.

서울경찰청이 경찰 인건비와 초과근무수당 등을 산정해 청구한 치안행정비용 전액을 배상하라는 겁니다.

지난해 3월 공중협박죄가 시행된 뒤 경찰력이 낭비된 모든 비용을 배상하라는 판결은 이번이 처음입니다.

[김봉석/서울경찰청 조직법무계장 : 공중협박범에 대해서는 엄정하게 사법 처리하고요, 그로 인해서 발생하는 손해에 대해서도 끝까지 책임을 묻는 기조를 유지할 예정입니다.]

앞서 지난달 24일엔 재작년 야탑역에서 불특정 다수를 살해하겠다는 허위 협박 글을 올린 20대 남성을 상대로 한 공중협박죄 손해 배상 첫 판결이 나왔는데, 경찰이 배상 액수로 산정한 5천500여만 원의 27%인 1천400여만 원만 배상하라고 판결했습니다.

(영상편집 : 안여진, 디자인 : 박천웅)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김규리 기자 사진
김규리 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지