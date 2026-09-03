외환보유액 순위 25년 만에 '슬쩍' 비공개로 돌린 한은

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한국은행이 별다른 사전 설명 없이 우리나라 외환보유액의 세계 순위 공개를 돌연 중단했습니다.외환위기 극복 과정에서 외환보유액 국제 비교에 전 국민적 관심이 쏠렸던 2001년 이후 25년여 만에 처음 관련 항목을 사실상 비공개로 돌린 것이어서 논란이 예상됩니다.오늘(3일) 한은에 따르면, 국제국은 오늘 발표한 '8월 말 외환보유액' 보도자료에서 그동안 매달 제공해 온 국가별 외환보유액 순위 자료를 임의로 삭제했습니다.한은이 월별 자료에서 우리나라 세계 순위를 별도 항목으로 제시하지 않은 것은 2001년 2월 말 이후 25년 6개월 만에 처음입니다.2001년 당시 한은은 외환보유액 세계 1∼10위 국가명과 규모를 첫 수록했으며, 이후 지난달까지 배포 자료 말미에 전월 말 기준 주요국 외환보유액 규모와 함께 우리나라 순위를 공개해 왔습니다.한은은 이번에 이 항목을 전격적으로 제외하면서 자료 본문이나 별도의 설명자료, 브리핑 등을 통해 변경 사실이나 배경을 알리지도 않았습니다.외환보유액은 외환위기 이후 우리 경제의 대외 지급 능력을 보여주는 대표적인 지표로 인식돼 왔고, 한은은 오랜 기간 주요국과의 비교 자료를 정례적으로 제공하며 국민의 알 권리를 충족해 왔습니다.앞으로는 외환보유액 순위를 파악하려면 국제통화기금(IMF)이 제공하는 기초 자료나 각국 중앙은행 통계를 일일이 찾아 비교해야 하는 불편이 생겼습니다.신현송 한은 총재가 강조해 온 '대국민 커뮤니케이션'에 실패했다는 지적이 나오는 이유입니다.한은은 최근 외환보유액 순위 변동 폭이 확대되자 내부적으로 공개 실익을 재검토한 것으로 알려졌습니다.예를 들어 우리나라 순위는 작년 말까지 세계 9위를 유지했으나 올해 1월 10위, 2월 12위로 하락했습니다.지난 5월 말에는 13위까지 밀렸다가 6월 말 다시 10위로 3계단 뛰었습니다.원/달러 환율이 금융위기 이후 최고 수준으로 치솟으면서 외환보유액을 대규모로 헐어 외환시장 안정화 조치에 나선 것이 일시적 순위 하락 요인으로 지목됐습니다.그러나 대외 건전성에 별다른 변화가 없는데도 환율 변동이나 금 시세 등에 따라 순위가 크게 오르내리면서 불필요한 해석을 낳을 수 있다는 게 한은 판단으로 전해졌습니다.한은 관계자는 "대외 건전성과 무관한 외환보유액 순위에 큰 의미를 부여하기 어려운 점 등을 고려해 자료 형식을 변경한 것"이라고 말했습니다.공교롭게도 한은이 슬쩍 자료 형식을 바꾼 것은 외환보유액이 급증한 시점과 맞물립니다.국제 순위가 하락하는 국면에 관련 자료를 비공개로 하면 논란이 한층 커질 수 있다는 점을 고려했을 가능성이 있어 보입니다.실제 8월 말 기준 외환보유액은 4천422억 8천만 달러로, 7월 말(4천279억 5천만 달러)보다 143억 3천만 달러 급증했습니다.이는 역대 최대 증가 폭으로, 종전 최대는 2009년 5월의 142억 9천만 달러였습니다.외환보유액은 지난 6월부터 석 달 연속 증가했습니다.다만, 역대 최대였던 2021년 10월(4천692억 1천만 달러)보다는 아직 400억 달러 남짓 작은 수준입니다.한은 관계자는 "금융기관 외화예수금이 크게 늘어난 데다 운용 수익과 기타통화 외화 자산의 미달러 환산액 증가 등이 더해지며 큰 폭으로 증가했다"고 설명했습니다.그는 "올해 초부터 한은이 초과 지급준비금에 이자를 지급하게 되면서 은행들이 남는 외화 자금을 대규모로 한은에 예치한 영향이 컸던 것으로 보인다"고 부연했습니다.(사진=연합뉴스)