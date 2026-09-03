뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

등번호는 7번…"행운을 빌어주세요"

서대원 기자
작성 2026.09.03 07:54 조회수
PIP 닫기
축구대표팀 공격수 황희찬이 이적 시장 마감일에 독일 샬케로 이적하며 5년 만에 분데스리가로 복귀했습니다. 샬케에 입성한 황희찬의 등번호는 7번입니다.

2021년 울버햄튼 입단 후 프리미어리그에서 활약한 황희찬은 지난 시즌 팀이 강등되자 이적을 추진했는데요.

마감 시한 직전까지 고민을 거듭한 끝에 감독이 적극적으로 러브콜을 보낸 샬케로 행선지를 결정했습니다.

계약은 1년 임대 형식이며, 내년 여름 약 48억 원에 완전 이적하는 옵션이 포함된 것으로 알려졌습니다.

황희찬은 곧장 전세기 편으로 샬케로 향해, 메디컬테스트를 받았고, 새로 뛰게 될 홈구장을 둘러보며 기대감에 부풀었습니다.

등번호는 에이스를 상징하는 7번을 받았습니다.

[황희찬/샬케04 공격수 : 샬케 왔으니까 응원도 많이 해주시고 좋은 모습도 많이 보여드리도록 노력하겠습니다. 감사합니다.]

라이프치히를 떠난 뒤 5년 만에 독일 무대를 밟게 된 황희찬은 오는 6일 '절친' 김민재가 버티는 뮌헨을 상대로 데뷔전을 준비합니다.

[황희찬/샬케04 공격수 : 행운을 빌어주세요.]

(영상출처 : BtheHC, 샬케04, 영상편집 : 이재성, 디자인 : 황세연)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지