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뉴욕시, 초·중학교 교실서 AI 금지…전자기기 사용시간도 제한

이현정 기자
작성 2026.09.03 06:58 조회수
뉴욕시, 초·중학교 교실서 AI 금지…전자기기 사용시간도 제한
▲ 챗GPT 앱

미국 최대 학군인 뉴욕시 공립학교가 유아부터 초·중학교 학생들의 교실 내 인공지능(AI) 도구 사용을 1년간 금지하고 전자기기 사용시간도 제한하기로 했습니다.

조란 맘다니 뉴욕시장과 카마르 사무엘스 뉴욕시 교육감은 오는 10일 개학을 앞두고 이같은 내용을 담은 학교 내 AI 및 전자기기 사용 정책을 현지시간 2일 발표했습니다.

한국 기준으로 만 2세 유아교육 과정부터 초등학교, 중학교 과정에 해당하는 2-K부터 8학년까지가 대상입니다.

뉴욕시는 2026∼2027학년도부터 이들 학생이 사용하는 학생 대상 생성형 AI 소프트웨어의 사용을 1년간 전면 금지합니다.

또 학생과 대화하며 학습 등을 돕는 AI 챗봇도 사용할 수 없게 됩니다.

이번 정책은 뉴욕시 공립학교 학생 중 약 3분의 2에 해당하는 60만여 명이 영향을 받을 것으로 추산됩니다.

또 2학년 이하 학생은 1대1 디지털 기기 사용이 제한되고, 3∼5학년은 하루 30분, 6∼8학년은 하루 45분의 스크린 타임 상한선이 권고됩니다.

다만 장애 학생이나 다국어 학습자, 컴퓨터과학 등 진로 준비를 위한 프로그램에는 예외가 적용됩니다.

지난 5월 미 국가 공중보건위생 책임자는 어린이와 청소년의 과도한 스크린 사용으로 인한 건강 위험을 경고했고, 로스앤젤레스(LA) 통합교육구에서도 학교 내 스마트폰 등 전자기기 사용을 제한하는 유사한 조치를 발표한 바 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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