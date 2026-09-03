대통령세종집무실 예산 25억→내년 2천57억 원…건립 본격화 기대

▲ 세종시 도심 전경 (자료사진)

세종시는 정부가 발표한 내년 예산안에 세종시 관련 예산이 1조 8천383억 원 반영됐다고 어제(2일) 밝혔습니다.올해 정부 예산과 비교해 1천63억 원 증액된 규모입니다.대통령세종집무실과 국회세종의사당 관련 국비로 3천억 원 넘게 확보됐고 시민 삶과 직결된 문화, 교통, 환경 관련 사업비가 폭넓게 담겼다고 세종시는 설명했습니다.행정수도 관련 예산으로 국회세종의사당 건립비 1천191억 원, 대통령세종집무실 건립비 2천57억 원이 각각 편성됐습니다.대통령세종집무실 예산은 올해 25억 원에서 내년에 2천억 원 넘게 증액되면서 사업이 본격 추진될 수 있는 기반이 마련된 것으로 세종시는 평가했습니다.이와 함께 ▲ 세종지방법원 건립 58억 원 ▲ 세종경찰청·특공대 건립 384억 원이 반영되는 등 국가 중추 시설 확충에 속도가 붙을 것으로 전망했습니다.이 외에도 ▲ 국가채용센터 건립 15억 원 ▲ 스마트시티 국가시범도시 조성 116억 원 ▲ 국립박물관단지 건립 698억 원 ▲ 국립민속박물관 이전 건립 357억 원 ▲ 유네스코 국제해석설명센터 건립 84억 원 등이 내년도 정부 예산안에 담겼습니다.또 국립여성사박물관 대체 건립장소를 세종시로 변경하는 계획도 관계부처 간 막바지 협의가 진행 중인 것으로 전해졌습니다.시는 국립박물관단지가 완공되면 세종시가 행정도시를 넘어 문화·관광도시로 성장할 수 있는 계기가 될 것으로 기대했습니다.시민 생활과 직결되는 생활·환경 분야 사업으로 ▲ 하수처리시설 확충 및 수질 개선 171억 원 ▲ 도시형 교통모델 구축사업비 105억 원 등이 예산안에 담겼습니다.(사진=연합뉴스)