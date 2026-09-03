숨어든 게릴라 쫓아 '타격'…일 자위대, 공격용 드론 훈련 공개

▲ 2일 열린 일본 육상자위대와 프랑스 육군의 연합훈련 모습

지상 전투 상황에서 적의 게릴라 세력이 침투합니다.아군은 방호 시설을 지키기 위해 적과 근접 총격전을 벌이지만 대응이 여의찮습니다.위기의 순간, 아군을 지원하는 것은 소형 무인기(드론)입니다.엄폐물 뒤에 몸을 숨긴 대원이 먼저 정찰 드론 1대를 띄웁니다.상공으로 떠오른 정찰기가 숨어든 적의 위치와 좌표를 정확히 식별하면, 곧바로 자폭 공격을 담당할 두 번째 드론이 날아오릅니다.타격용 드론은 표적의 지상 2m 부근까지 강하해 적 게릴라 세력을 무력화합니다.일본 육상자위대는 2일 미야기현 오조지하라 훈련장에서 소형 공격형 무인기 '드론40(Drone40)'을 활용한 게릴라 제압 훈련을 언론에 공개했습니다.지난달 25일 시작된 일본 육상자위대와 프랑스 육군의 연합 실기동 훈련 '브뤼네-다카모리 26'의 일환입니다.이날 훈련은 '적의 무인항공기(UAV)를 동반한 중요 방호시설 습격에 대한 대처 및 잠복·이탈하는 적 게릴라 수색·제압'을 시나리오로 해 진행됐습니다.자위대와 타국군 간 연합훈련에 드론40이 투입된 것은 이번이 처음입니다.드론40은 호주 방산업체 디펜드텍스(DefendTex)가 개발한 소형 공격형 드론입니다.디펜드텍스 홈페이지 설명에 따르면 쿼드콥터 형태로 돼 있어 상황에 따라 40㎜ 유탄발사기 또는 수동으로 발사할 수 있습니다.여러 대를 동시에 띄워 목표물을 대거 공격해 방어 체계를 무력화할 수 있으며 자동 비행도 가능합니다.최대 작전 거리는 35㎞, 최고 속도는 시속 약 65㎞입니다.일본 방위장비청은 자위대 최초의 공격용 드론의 입찰을 실시해 지난 2월 드론40을 낙찰 기종으로 선정했습니다.다만 이날 언론 공개 현장에서는 훈련 도중 기체 결함(트러블)이 발생해 연합 모의 전투 중에는 드론을 띄우지 못했고 본 훈련 직후 별도로 기체를 띄워 게릴라를 공격하는 시연이 진행됐습니다.드론 두 대가 차례대로 떠올랐고, 첫 기체가 상공에서 정찰하는 동안 두 번째 타격용 기체가 강하하며 게릴라를 공격하는 모습이 연출됐습니다.실제 폭발 대신 장착된 램프의 불빛이 번쩍이며 목표물 제압을 알렸습니다.자위대 관계자는 이날 시연된 기체는 실증·검증용으로, 전력화 검증 단계에 있다고 밝혔습니다.다만 결함 원인이나 구체적인 제원, 단가 등은 군사 보안을 이유로 밝히지 않았습니다.일본 언론에 따르면 자위대 공격용 드론의 입찰에는 마루베니 에어로스페이스가 드론40으로 단독 참가해 약 36억8천16만 엔(약 315억 원)에 낙찰받은 것으로 전해졌습니다.조달 규모는 약 310기로, 납기는 2027년 5월 말까지라고 일본 언론은 전했습니다.자위대는 향후 이 장비를 보통과(보병) 부대 중심으로 순차 배치할 계획입니다.육상자위대 측은 이날 훈련 이후 "공중에서 차량이나 인명 표적을 수색·식별해 신속히 타격하는 용도로 운용될 것"이라며 "2027년도부터 순차적으로 부대 배치가 예정되어 있다"고 설명했습니다.최근 일본은 방위력 강화를 위해 드론 전력 확충에 속도를 내고 있습니다.러시아·우크라이나 전쟁 등을 통해 저비용·고효율의 소형 공격 드론이 전장의 판도를 바꾸는 핵심 전력으로 부상했기 때문입니다.일본 정부가 연내 3대 안보문서 개정을 추진 중인 가운데 방위성은 3대 문서 중 국가방위전략과 방위력 정비계획에 반격 능력 향상을 위해 장거리 비행이 가능한 공격형 드론을 도입한다는 방침을 담은 것으로 알려졌습니다.적의 자폭형 드론에 대처하기 위해 방공 미사일보다 저렴한 요격용 드론을 대량으로 조달해 전투 지속 능력을 강화할 계획입니다.민간 분야 협력도 가시화되고 있습니다.일본의 라쿠텐 그룹이 독일 방위 스타트업 생산 공격 드론을 육상자위대에 납품하고 이후 국산화까지 추진하기로 했다고 일본 언론이 보도한 바 있습니다.라쿠텐 그룹은 미사일 격추 등이 가능한 독일 헬싱사의 드론을 육상 자위대에 납품하도록 지원하고, 이후에는 일본에서 헬싱 드론의 양산도 염두에 둔다는 계획으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)