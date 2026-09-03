부산 예인선 생존 인니 선원 "요리하다 뛰쳐나와 탈출…몸 떨려"

▲ 2일 오후 부산 영도구 해양경찰서 전용부두에서 구조된 인도네시아 선원이 해경 구조정을 타고 도착하고 있다.

어제(2일) 부산 앞바다에서 발생한 예인선 전복 사고에서 구조된 인도네시아 국적 선원이 사고 당시 식당에서 요리하다 급히 빠져나와 탈출했다고 당시 상황을 전했습니다.이날 오후 부산해양경찰서 전용부두에 도착한 인도네시아 국적 선원 A 씨는 취재진이 사고 당시 상황을 묻자 "저는 요리사니까 요리하는 중이었다가 빨리 식당에서 나와서 탈출했다"고 말했습니다.A 씨는 배가 전복된 뒤 선미 쪽 선체 위에 머물러 있었던 것으로 파악됐습니다.이후 사고 현장 인근에서 예인 대상이었던 상선에서 A 씨를 발견해 사다리를 내려줬고, A 씨는 이를 타고 상선으로 올라가 구조됐습니다.A 씨는 자기 몸 상태에 대해서는 "몸은 괜찮은데 떨린다"고 말했습니다.실제로 해경 부두에 도착한 직후 A 씨의 손은 계속 심하게 떨렸습니다.A 씨는 함께 탈출한 동료에 대해서도 언급했습니다.그는 "탈출할 때 제2기관사(세컨드 엔지니어)만 저를 따라왔다"면서 "저는 배 위에 있었는데 제2기관사는 바다에 풍덩 빠졌다"고 말했습니다.부산 해경에 따르면 이날 오후 1시 29분 부산 오륙도 남동쪽 약 9㎞ 해상에서 286t급 예인선이 전복됐습니다.이 배에는 한국인 6명과 인도네시아인 2명 등 모두 8명이 타고 있었습니다.현재 A 씨 외에 한국인 선원 1명은 해경 중앙해양특수구조단에 의해 전복된 선체 인근에서 의식이 없는 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌습니다.해경은 나머지 선원 6명을 찾기 위해 수색 작업을 벌이고 있습니다.예인선은 이날 오전 10시 15분 부산항 관공선 부두를 출항해 사고 해역에 있던 6만 6천332t급 라이베리아 선적 컨테이너선을 예인하기 위해 이동한 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)