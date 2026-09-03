[날씨] 동해안·제주 5∼30㎜ 비…충청·남부 소나기

당분간 대체로 청명한 하늘 드러날 텐데요.



동해안과 제주는 흐린 가운데 비가 자주 내리겠습니다.



오늘(3일) 강원 동해안과 산지에는 5~30, 영남 동해안과 제주에는 5~20mm의 비가 예상됩니다.



충청과 호남, 영남 지역은 오후에서 밤 한때 강한 소나기가 쏟아질 때 있어 유의하셔야겠습니다.



오늘 중부지방은 맑은 하늘 드러나겠고, 남부와 제주는 가끔 구름 많겠습니다.



중부지방은 출근길 짙은 안개가 끼어 있어 운전에 유의하셔야겠고요.



제주는 오늘 밤부터 바람이 강하게 불겠습니다.



현재 기온 서울은 21.4도, 제주는 27.1도로 시작하고요.



오늘 서울은 31도로 어제 낮보다 2도가량 높겠고, 창원 32도, 광주 33도로 오늘도 무덥겠습니다.



이제는 아침, 저녁으로는 선선하겠고요, 낮 기온도 30도를 밑돌겠습니다.



(박세림 기상캐스터)