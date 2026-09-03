뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 동해안·제주 5∼30㎜ 비…충청·남부 소나기

SBS 뉴스
작성 2026.09.03 06:29 조회수
PIP 닫기
당분간 대체로 청명한 하늘 드러날 텐데요.

동해안과 제주는 흐린 가운데 비가 자주 내리겠습니다.

오늘(3일) 강원 동해안과 산지에는 5~30, 영남 동해안과 제주에는 5~20mm의 비가 예상됩니다.

충청과 호남, 영남 지역은 오후에서 밤 한때 강한 소나기가 쏟아질 때 있어 유의하셔야겠습니다.

오늘 중부지방은 맑은 하늘 드러나겠고, 남부와 제주는 가끔 구름 많겠습니다.

중부지방은 출근길 짙은 안개가 끼어 있어 운전에 유의하셔야겠고요.

제주는 오늘 밤부터 바람이 강하게 불겠습니다.

현재 기온 서울은 21.4도, 제주는 27.1도로 시작하고요.

오늘 서울은 31도로 어제 낮보다 2도가량 높겠고, 창원 32도, 광주 33도로 오늘도 무덥겠습니다.

이제는 아침, 저녁으로는 선선하겠고요, 낮 기온도 30도를 밑돌겠습니다.

(박세림 기상캐스터)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지