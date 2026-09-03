뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.09.03 06:04 조회수
PIP 닫기
1. 긴급구호대 합류…최첨단 장비 동원해 본격 수색

네팔에 도착한 우리 긴급구호대가 오늘(3일)부터 최첨단 장비와 구조견을 동원해 본격적인 수색 작업에 돌입합니다. 정부는 실종된 우리 국민들의 휴대전화 위치를 추적하기 위해 네팔 당국과 협의 중이라고 밝혔습니다.

2. 예인선 전복 밤샘 수색…추가 구조는 아직 없어

부산 앞바다에서 침몰한 예인선 선원 6명을 찾기 위해 밤샘 수색이 이어졌습니다. 실종자 구조 소식은 전해지지 않고 있습니다.

3. '홍명보 선임 개입' 의혹…정몽규 11시간 넘게 조사

정몽규 전 축구협회장이 홍명보 전 국가대표팀 감독 선임에 부당하게 개입한 혐의로 어젯밤 늦게까지 경찰 조사를 받았습니다. 정 전 회장은 부당한 개입은 없었다고 혐의를 부인했습니다.

4. 의원직 사퇴 묻자 '즉답 회피'…여권서도 사퇴 압박

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 비례대표 의원직을 사퇴할 거냐고 묻는 질문에 즉답을 피했습니다. 여당 내에서도 의원직 사퇴를 압박하는 목소리가 커지고 있습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지