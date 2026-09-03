1. 긴급구호대 합류…최첨단 장비 동원해 본격 수색



네팔에 도착한 우리 긴급구호대가 오늘(3일)부터 최첨단 장비와 구조견을 동원해 본격적인 수색 작업에 돌입합니다. 정부는 실종된 우리 국민들의 휴대전화 위치를 추적하기 위해 네팔 당국과 협의 중이라고 밝혔습니다.



2. 예인선 전복 밤샘 수색…추가 구조는 아직 없어



부산 앞바다에서 침몰한 예인선 선원 6명을 찾기 위해 밤샘 수색이 이어졌습니다. 실종자 구조 소식은 전해지지 않고 있습니다.



3. '홍명보 선임 개입' 의혹…정몽규 11시간 넘게 조사



정몽규 전 축구협회장이 홍명보 전 국가대표팀 감독 선임에 부당하게 개입한 혐의로 어젯밤 늦게까지 경찰 조사를 받았습니다. 정 전 회장은 부당한 개입은 없었다고 혐의를 부인했습니다.



4. 의원직 사퇴 묻자 '즉답 회피'…여권서도 사퇴 압박



용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 비례대표 의원직을 사퇴할 거냐고 묻는 질문에 즉답을 피했습니다. 여당 내에서도 의원직 사퇴를 압박하는 목소리가 커지고 있습니다.