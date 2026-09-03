뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

오픈AI, '캐나다 총기난사 방조'로 교사·학생에 추가 피소

이현정 기자
작성 2026.09.03 04:41 조회수
오픈AI, '캐나다 총기난사 방조'로 교사·학생에 추가 피소
▲ 캐나다 브리티시컬럼비아주 텀블러리지의 총기난사 사건 추모 현장

챗GPT 개발사 오픈AI가 지난 2월 캐나다 텀블러리지 학교에서 발생한 총기 난사 사건과 관련해 추가 소송을 당했습니다.

사건 현장에 있었던 학생과 교장·교사 등은 오픈AI와 샘 올트먼 최고경영자(CEO)를 상대로 미 캘리포니아주 북부연방지법에 소송을 제기했다고 현지시간 2일 블룸버그 통신이 보도했습니다.

해당 총기 난사 사건으로 8명이 숨지고 27명이 다쳤는데, 총격범은 범행 수개월 전 챗GPT에 총격 관련 시나리오를 서술하는 등 위험성을 드러냈지만 오픈AI는 해당 대화를 인지하고도 법 집행기관에 신고하지 않았습니다.

이에 대해 원고들은 오픈AI가 총격범의 공격 계획 등 위험을 알면서도 이를 신고하지 않기로 "의식적인 결정"을 내렸다고 주장했습니다.

이같은 최종 결정을 내린 임원으로는 크리스 리헤인 최고대외협력책임자(CGAO)를 지목했습니다.

원고 측 법률대리인인 제이 에델슨 변호사는 "이는 '총은 어디서 사는가'를 구글에서 검색하는 것과는 다르다"며 "챗봇이 살인 계획을 돕는 기술이 된 것"이라고 주장했습니다.

이에 대해 제이슨 권 오픈AI 최고전략책임자(CSO)는 "의사결정 중심에 있는 임원들이 안전을 최우선으로 생각하지 않는다는 것은 사실이 아니"라며 "리헤인이 사법당국 신고 결정에 관여했다거나 조사팀이 그에게 보고한다는 것은 완전히 틀린 내용"이라고 해명했습니다.

올트먼 CEO는 지난 4월 현지 지역 매체에 사과문을 보내 "이와 같은 비극을 예방할 방법을 찾겠다"고 약속했습니다.

앞서 총격 피해자의 가족들은 오픈AI를 상대로 소송을 냈고, 캐나다 BC주 정부도 법적 대응을 예고했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이현정 기자 사진
이현정 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지