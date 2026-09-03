"맛있는 거 먹어" 신입에 카드 줬더니…"이게 맞나" 반전

신입 직원 2명에게 팀장이 맛있는 거 먹고 오라며 카드를 줬는데, 내역 보고 깜짝 놀랐다고요?



네, 생각보다 큰 금액이 결제됐기 때문인데요.



최근 한 온라인 커뮤니티에 신입사원 2명에게 점심을 사줬다는 팀장 A 씨의 사연이 올라왔습니다.



그는 두 사람이 서로 친해지는 시간을 가지라는 의미로 자신의 카드를 건네며 "맛있는 거 먹고 오라"고 했다는데요.



문제는 두 사람이 스시집에서 스페셜 초밥 세트를 먹고 총 7만 4천 원을 결제했다는 겁니다.



A 씨는 "회사의 평소 식대는 1인당 1만 2천 원인데, 생각보다 많이 써서 당황스럽다"며 자신이 예민한 것인지 의견을 물었는데요.



누리꾼들의 의견은 팽팽하게 엇갈렸습니다.



"남의 카드라도 적당한 선이 있는 것 아니냐", "신입 직원들이 개념이 없다"는 비판이 나오는가 하면, "맛있는 것을 먹으라고 했으면 1인당 3만 원대가 과하다고 보기는 어렵다", "한도가 있었다면 처음부터 금액을 알려줬어야 한다"는 반응도 나오는 등 갑론을박이 이어지고 있습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)