[날씨] 아침 선선, 한낮 더위…큰 일교차 주의

오늘(3일) 중부지방은 북쪽에서 내려오는 차고 건조한 공기의 영향으로 아침, 저녁으로는 선선하겠습니다.



다만 낮에는 맑은 날씨에 동풍이 불면서 오늘 서울 낮 기온이 31도까지 오르겠습니다.



크게 벌어지는 일교차 주의하셔야겠습니다.



한편 오늘부터 동풍의 영향으로 동해안과 제주에는 비가 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



오늘은 5~20mm가량의 비가 예상되고요.



충북과 남부 지방에는 오늘까지 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



한편 중부 내륙은 아침까지 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠고, 제주는 밤부터 바람이 강하게 불겠습니다.



자세한 기온 보시면 서울은 아침 기온이 22도로 어제와 비슷하거나 조금 낮겠고요.



낮 기온은 서울 31도, 광주 33도로 서쪽 중심으로 덥겠습니다.



당분간 내륙은 맑은 날씨가 쭉 이어지겠지만, 주말까지 동해안과 제주에는 비가 자주 내리겠습니다.



(남유진 기상캐스터)