[날씨/XR] 서울 낮 31도…동해안·제주 비

오늘(2일)은 전국 하늘 대체로 흐린 가운데 낮 기온 30도 안팎까지 올라 다소 후텁지근했습니다.



다만 내일은 북쪽에 있는 비교적 차고 건조한 공기가 중부지방까지 내려오면서 오늘보다는 공기가 한층 더 선선하게 느껴지겠습니다.



다만 흐렸던 오늘과는 달리 내일은 하늘이 맑게 드러나겠고요, 바람의 방향도 동풍으로 바뀌면서 서울 등 서쪽 지역을 중심으로 낮 동안에는 불볕더위가 나타나겠습니다.



내일 서울의 낮 기온이 31도로, 오늘보다 2도가량이 더 높겠습니다.



다만 해가 지고 나면 기온이 크게 떨어지면서 20도 안팎으로 선선하겠습니다.



큰 일교차 주의하셔야겠습니다.



한편 내일부터 동풍의 영향으로 동해안과 제주에는 비가 오겠습니다.



내일은 5~20mm 정도의 비가 예상되고요, 또 내일까지 일부 충북과 남부지방에는 요란한 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



아침까지 중부 내륙을 중심으로는 짙은 안개가 끼는 곳이 있어 교통안전에 유의하셔야겠습니다.



제주도는 내일 밤부터 바람이 강하게 불겠습니다.



아침 기온은 서울이 22도 등으로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠고요, 낮 기온은 서울이 31도, 광주 33도로 서쪽 중심으로 덥겠습니다.



당분간 내륙은 맑은 날씨가 이어지겠지만, 동해안과 제주에는 비가 내렸다가 그치기를 반복하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)