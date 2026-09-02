부산 앞바다 예인선 전복돼 침몰…1명 사망·6명 실종

<앵커>



오늘(2일) 낮 부산 오륙도 앞바다에서 예인선이 전복돼 침몰하는 사고가 발생했습니다. 승선원 8명 가운데 지금까지 2명을 구조했지만 1명은 숨졌습니다. 정부는 실종자 6명을 찾기 위한 수색 작업에 총력을 기울이고 있습니다.



KNN 최한솔 기자입니다.



<기자>



대형 컨테이너선 옆에 배 1척이 뒤집힌 채 뱃머리 부분만 남았습니다.



그 위로 구조를 기다리는 선원이 위태롭게 올라서 있습니다.



[해경 구조대원 : 현재 보이는 건 인원 한 명, 인원 한 명. 배 바텀(밑 부분), 바텀 위에 올라와 있는 상태입니다.]



오늘 오후 1시 반쯤 부산 오륙도 동쪽 9km 해상에서 286t급 예인선이 전복됐습니다.



사고 발생 2시간 뒤에는 수심 87m 아래로 침몰했습니다.



부산항에서 출항해 사고 해역에 있던 라이베리아 선적 컨테이너선을 예인하러 갔다가 사고를 당한 겁니다.



배에는 한국인 선원 6명과 인도네시아 국적 2명 등 8명이 타고 있었습니다.



현재 2명이 구조된 가운데 인도네시아인 1명은 무사히 구조됐지만 한국인 선원 40대 A 씨는 끝내 숨졌습니다.



[구조된 선원 (인도네시아인) : 요리 담당이라 요리하다가 (배가 뒤집히자) 빨리 탈출했습니다.]



해경은 구조함정 13척과 특수구조단 등을 총동원해 구조 작업을 벌이는 가운데 현재 이곳 오륙도 인근 해상은 현재 파고가 높아서 구조 작업에 어려움을 겪는 것으로 전해지고 있습니다.



해양수산부와 해군 또한 가용 자원을 동원해 사고 수습에 나섰습니다.



[안철호/부산해경 경비구조과장 : 수중수색이나 여건이 어려운 상황이지만 야간에도 유관기관과 협력하여 가용자원을 총동원해서 적극적으로 수색하도록 하겠습니다.]



해경 등은 야간에도 수색작업을 벌이는 한편, 정확한 사고 경위 등을 조사할 예정입니다.



(영상취재 : 오원석·전재현 KNN, 화면제공 : 부산해양경찰서)



KNN 최한솔