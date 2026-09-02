한국세무사회, '고향사랑기부 활성화' 본격 활동 시작…"전국 243개 지방 정부와 업무 협약 체결"

▲ 한국세무사회

지역 소멸 위기 대응과 지역 균형 발전을 위해 도입한 고향사랑기부제가 올해로 4년째를 맞은 가운데, 세무사 단체인 한국세무사회가 전국 243개 광역 및 기초 지방정부와 각각 협약을 체결해 고향사랑기부제의 확산과 정착에 본격적으로 나섭니다.세무사회는 올해 고향사랑기부를 지역 현장으로 확산하기 위해 전국 243개 지방정부와 7개 지방회·132개 지역세무사회가 각 지역별로 협약을 체결해 1대 1 협력체계를 구축하기로 했다고 밝혔습니다.이번 업무협약을 시작으로 지역세무사들은 이달부터 지역 중소기업과 소상공인의 결산기, 그리고 거래처에 근무하는 노동자들의 연말 정산 때 절세효과 홍보는 물론 지방정부와 함께 지역별 지정기부사업과 답례품을 알리는 등 지역 밀착형 홍보활동을 본격 전개할 예정입니다.행정안전부도 지난달 21일 한국세무사회가 제출한 업무협약 추진계획을 첨부해 '고향사랑기부제 활성화를 위한 지역세무사회와의 협력 안내' 공문을 전국 광역 시·도에 전달했습니다.세무사회도 현장의 회원들이 지난해보다 더 고향사랑기부제를 손쉽게 홍보하고 거래처 기업과 노동자자들의 참여를 유도할 수 있도록 이달부터 '고향사랑기부제.zip' 리틀리 홍보 페이지를 제작해 발 빠르게 전국 1만 8천 회원에게 배포하고 본격적인 국민 홍보캠페인에 들어갔습니다.특히, 추석 명절을 맞아 '추석 맞이 전통시장 찾아가는 마을세무사 세무상담 및 장보기' 행사에서도 전통시장과 지역사회에 고향사랑기부제를 적극 홍보하는 등 전통시장 등 국민 생활 현장의 홍보도 대폭 강화할 예정입니다.한국세무사회 구재이 회장은 "갈수록 심화하는 지역 소멸 위기를 극복하고 지역경제 활성화를 이끌 수 있는 고향사랑기부 유치와 홍보활동을 체계적으로 전개하기 위해 전국 지방정부와 지방·지역세무사회가 손잡고 지역 맞춤형 고향사랑기부 유치와 홍보 활동을 본격적으로 펼친다면 올해 고향사랑기부제의 신기원을 이룩하는 한 해가 될 것"이라고 강조했습니다.앞서 행정안전부와 세무사회는 지난해 '고향사랑기부제 활성화 업무협약'을 체결해 전국 1만 8천 세무사가 본격적으로 '고향사랑기부제 홍보대사'로 활동했습니다.그 결과 세무사들의 거래처인 중소기업과 소상공인, 거래처 임직원을 대상으로 고향사랑기부제의 의미와 절세효과를 직접 홍보하는 활동을 해 지난해 고향사랑기부 역대 최고 모금액인 1,515억 원을 기록하며 한 해전보다 모금액이 약 70% 증가하는 성과를 거뒀습니다.(사진=한국세무사회 홈페이지 캡처)