부산 앞바다 예인선 전복 사고…1명 사망·6명 실종

▲ 2일 오후 부산 앞바다에서 선박 전복사고가 발생해 해경이 구조 작업을 진행 중이다.

오늘(2일) 오후 부산 앞바다에서 8명이 탄 예인선이 전복된 뒤 완전히 침몰해 1명이 숨지고 6명이 실종됐습니다.오늘 오후 1시 반쯤 부산 오륙도 동쪽 약 9km 해상에서 286톤급 예인선이 전복됐다는 신고가 접수됐습니다.이 선박에는 한국인 6명과 인도네시아인 2명 등 선원이 8명 승선한 것으로 파악됐습니다.사고 당시 배에 타고 있던 선원 가운데 50대 인도네시아인 선원 1명은 인근을 지나던 상선에 구조됐습니다.하지만 선내에서 의식을 잃은 채 해경에 발견된 50대 한국인 선원은 병원으로 옮겨졌지만 끝내 숨졌습니다.나머지 선원 6명은 현재 실종 상태이며, 전복됐던 예인선은 사고 발생 약 2시간 만에 수심 87m 바다 아래로 완전히 침몰했습니다.해당 예인선은 대형 컨테이너선을 끌기 위해 오늘 오전 부산항을 출항했다가 예인을 위해 이동하던 중 사고를 당한 것으로 파악됐습니다.해경과 해군은 함정과 항공기 등 가용 자원을 총동원해 합동 수색을 벌이고 있지만, 현장에 파도가 높게 일고 강한 바람이 불어 구조에 어려움을 겪고 있습니다.이재명 대통령은 이번 사고를 보고받고 "가용 자원을 총동원해 인명 구조에 최선을 다할 것"을 지시했습니다.(사진=부산해경 제공, 연합뉴스)