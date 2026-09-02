고속철도 통합 첫날 이용객 21만 3천 명…작년보다 7.9％ 늘어

▲ 한국철도공사(코레일)와 에스알(SR)의 기관통합을 완료하고 KTX·SRT 통합 운행을 시작한 1일 서울역 플랫폼에 중련열차가 정차해 있다.

국토교통부와 한국철도공사(코레일)가 KTX·SRT 통합 첫날인 지난 1일 고속철도 이용객이 21만 3천 명을 기록했다고 오늘(2일) 밝혔습니다.작년 같은 날보다 7.9% 늘어난 수준입니다.특히 좌석 부족이 심했던 수서역 출발·도착 고속철도 이용객은 11.3% 증가한 6만 4천 명으로 집계됐습니다.이번 통합으로 고속철도 운행 횟수와 공급 좌석 수가 늘어난 영향으로 분석됩니다.하루 KTX 운행 횟수는 주중에는 23회(379→402회), 주말에는 26회(431→457회) 증가합니다.일일 좌석 수는 주중에는 1만 5천 석, 주말에는 1만 7천 석이 추가 공급됩니다.전날 고속철도 사고나 장애는 발생하지 않았습니다.국토부와 코레일은 24시간 비상대응반을 운영하고 현장에 안전 전문가를 지원하는 등 초기 운영 안정화에 나서고 있습니다.김태병 국토부 철도국장은 "고속철도 통합 성과가 국민이 체감하는 실질적인 편익으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "추석 명절에도 안전하고 편리하게 고속철도를 이용하실 수 있도록 철저히 관리하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)