우상향하던 금값, 글로벌 금리 상승에 다시 우하향

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반등하던 금 가격이 글로벌 금리 상승 여파에 다시 하락세를 보이고 있습니다.오늘(2일) 한국거래소와 연합인포맥스에 따르면 이날 국내 금(99.99_1kg) 종가는 전 거래일 대비 2.79% 내린 1g당 19만 810원을 기록했습니다.이는 지난달 5일 19만 800원을 기록한 이후 최저칩니다.그간 금값은 미국의 물가 지표가 안정세를 보이자 연방준비제도(연준·Fed)의 기준 금리 인상 전망이 후퇴하면서 우상향했습니다.금은 은행 예금이나 채권처럼 이자가 나오지 않는 실물 자산이어서 통상 금리가 내리면 금 보유에 따른 기회비용이 상대적으로 낮아져 가격이 오르는 경향이 있습니다.지난달 발표된 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 계절 조정 기준으로 전월 대비 각각 0.1% 상승 및 보합을 기록했습니다.CPI가 예상에 부합한 데 이어 PPI도 안정적인 결과를 보이면서 연준의 금리 인상 우려는 잦아들었습니다.이에 금값은 우상향해 지난달 25일에는 20만 8,300원까지 오르기도 했습니다.그러나 최근 들어 금 가격이 다시 하락하고 있습니다.중동 지역에서 미국과 이란 간 무력 충돌이 재개하면서 국제 유가가 치솟고 물가 상승 우려가 커지자, 시중 금리가 반등한 영향으로 보입니다.미군이 이란에 대한 추가 공습을 단행하자 이란은 중동 내 미군 기지를 겨냥해 탄도 미사일과 드론 공격을 가하며 즉각 보복에 나선 상탭니다.이 여파로 간밤 국제 유가가 5% 안팎 급등해 10월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)가 배럴당 90달러를 넘어섰습니다.이에 미국 국채 10년물 금리는 이날 오후 현재 아시아 시장에서 4.8%를 웃돌고 있고, 일본 10년물 금리도 3.0%를 상회하고 있습니다.이경민 대신증권 연구원은 "유가 급등은 인플레이션 우려를 재차 자극하며 주요국 국채 금리에도 상승 압력으로 작용했다"면서 이에 "시카고상품거래소의 페드워치 기준 9월 FOMC(연방공개시장위원회) 금리 인상 확률이 68%까지 높아지며 긴축 우려도 확대했다"고 전했습니다.이 영향에 달러 인덱스도 반등했습니다.주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러 인덱스는 오후 3시 30분 기준 99.724로 100에 육박하고 있습니다.한때 99.807까지 오르기도 했습니다.옥지희 삼성선물 연구원은 "귀금속은 미국과 이란의 무력 충돌이 격화하면서 유가와 달러 인덱스, 미국 국채 금리가 동반 상승하자 일제히 하락했다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)