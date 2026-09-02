문체부 김대현 차관 "K축구 혁신위, FIFA 문제 삼을 수준 아냐"

▲ 김대헌 문체부 제2차관이 2일 정부서울청사에서 열린 국가스포츠정책위원회 사전브리핑에서 답변하고 있다.

김대현 문화체육관광부 제2차관이 케이(K)-축구 혁신위원회(이하 혁신위)가 정치권력의 개입으로 비칠 수 있다는 주변의 우려와 국제축구연맹(FIFA)의 현장 점검 추진에 관해 "큰 문제없을 것"이라고 밝혔습니다.김 차관은 오늘(2일) 정부서울청사에서 열린 국가스포츠정책위원회 사전브리핑에서 관련 질의에 "우리는 혁신위 출범 전부터 그 부분에 관해 예측하면서 빌미를 줘서는 안 된다는 인식을 갖고 있었다"며 "혁신위가 유승민 대한체육회장, 박지성 FIFA 분과위원회 위원의 공동위원장 체제로 구성된 것도 그런 논란을 피하기 위해서였다"고 말했습니다.이어 "혁신위는 자문위원회이기 때문에 강압하거나 규제할 수 있는 기능은 없다"며 "최휘영 문체부 장관이 위원으로 참여하는 정도는 문제가 되지 않을 것"이라고 덧붙였습니다.김 차관은 또 "혁신위는 대한체육회, 대한축구협회, 한국프로축구연맹 등 관계 기관들이 모두 참여하는 논의 기구라서 문체부도 참여하는 정도로 들어간 것"이라며 "그동안 FIFA로부터 징계받은 경우는 우리가 상상할 수 없는 일들이 벌어진 나라에서 발생한 것이다. 혁신위 정도로 FIFA가 문제 삼지는 않을 것"이라고 밝혔습니다.FIFA는 축구 경기나 행정에 정치권력이 개입하는 행위를 엄격히 금지합니다.이를 위반한 회원국에는 국제대회 출전 금지는 물론, 심할 경우 자격정지나 제명 등 강도 높은 제재를 합니다.일각에선 혁신위를 포함해 최근 문체부가 주도하는 국내 축구계 개혁 움직임이 대한축구협회의 독립성을 침해해 FIFA의 징계 사유가 될 수 있다는 지적이 나옵니다.실제로 최근 FIFA와 아시아축구연맹(AFC)은 대한축구협회에 공식 서한을 보내 차기 회장 선거 구조 변경안을 비롯한 국내 축구계 상황에 관한 정보 제공을 요청하고, 회원국 축구협회가 업무를 독립적으로 수행해야 한다는 정관을 강조한 것으로 알려졌습니다.FIFA는 직접 방한해 현장 점검을 하기로 했다가 내부 사정으로 이를 연기한다고 대한축구협회 측에 통보하기도 했습니다.한편 FIFA는 지난 2024년에도 문체부가 정몽규 당시 대한축구협회장에 대해 자격정지 이상 중징계를 요구하자 협회에 관련 내용을 질의하는 공문을 보낸 바 있습니다.당시 문화체육관광위원회 소속 의원이었던 강유정 현 청와대 수석 대변인은 FIFA에 관련 내용을 질의했고, FIFA는 문체부의 감사가 대한축구협회의 지배구조 개선을 위한 조처임을 이해하고 있다는 취지로 답변한 것으로 전해졌습니다.정몽규 전 회장도 지난 7월 국회 청문회에서 '정부의 우려에서 비롯된 여러 조처가 FIFA가 정한 회원단체에 대한 독립성 침해라고 생각하나'라는 더불어민주당 소속 이재정 문화체육관광위원회 위원장의 질문에 "그렇다고 생각 안한다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)