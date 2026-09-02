[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● "정청래 세력" 문자 파문
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"국힘 징계 정국 여파로 윤리감찰단 문제에 민감해져"
"민주, 윤리감찰단 독립성 위해 명단 새로 짜야"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"전당대회 끝났는데 연장전인 듯…수습 어려워 보여"
"민주 갈등 뿌리 깊어…양당 내부 문제로 정계 변화 있을 듯"
양만희 / SBS 논설위원
"민주 내 친명-친청 '잘해보자' 기조지만 갈등 구조 노출"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "정청래 세력이 작업" 문자에 민주 파열음…윤희석 "전당대회 연장전?"
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