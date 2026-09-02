[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성치훈 더불어민주당 부대변인, 윤희석 전 국민의힘 선임대변인, 양만희 SBS 논설위원
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● '신약 승인 청탁' 공방
성치훈 / 더불어민주당 부대변인
"김승원 논란, 도의적 비판은 가능하나 정치 공세 과해"
"'공소취소' 질문에 공소기각 사안이라 말하는 게 바람직"
윤희석 / 전 국민의힘 선임대변인
"기소유예, 기소할 만하다는 것…문자 내용 확실히 문제 있어"
양만희 / SBS 논설위원
"조국 '공소 취소 낭패' 발언, 혁신당 몸값 높이려는 전략"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[여담야담] "송구합니다" 서영교에 보낸 김승원 후보자 문자…보수야권 '신약 청탁 의혹' 정조준
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