유엔, '기온 상승폭 1.5도' 기후 목표 달성 불가능 시인

▲ 유엔

유엔이 지구 기온 상승폭을 산업화 전 대비 섭씨 1.5도 이하로 제한하자는 기후협약의 목표 달성이 사실상 불가능하다고 인정하고 새 전략을 제시했습니다.2일(현지시간) 유엔환경계획(UNEP)이 발표한 기후변화 보고서에 따르면 지구 기온 상승 폭은 향후 수년 내에 1.5도 목표를 초과할 가능성이 큽니다.최선의 시나리오상 1.8도, 현 정책이 유지되면 2.6도에서 온난화가 정점을 찍을 전망입니다.유엔이 공식 보고서를 통해 1.5도 목표 초과가 불가피하다는 점을 정면으로 다룬 것은 처음입니다.앞서 약 200개국이 2015년 파리기후협약에서 산업화 이전 대비 1.5도 이상의 온난화가 초래할 위험을 우려하며 지구 기온 상승을 제한하기로 약속했습니다.그러나 현재 지구는 화석 연료 연소 등의 영향으로 1850∼1900년 대비 이미 약 1.4도 상승했으며, 지난 3년은 역사상 가장 뜨거운 해였습니다.보고서는 지구 기온의 상승폭이 1.5도 목표치를 넘어설 것이 사실상 확실하므로 이제 기후 변화를 역전시키는 방향으로 목표를 전환해야 한다고 제안했습니다.지구 기온 상승 폭이 1.5도를 돌파한 후 온난화 감축 노력을 통해 다시 1.5도 미만으로 되돌리는 방식입니다.이와 관련해 잉거 안데르센 UNEP 사무총장은 "1.5도는 여전히 우리의 목표지만 이제 이전과 다르게 위에서부터 접근해야 한다"고 설명했습니다.또 그는 "기후 변화에 대한 역사적 책임이 더 큰 국가들이 가장 큰 노력을 기울여야 한다"고 강조했습니다.보고서에 따르면 기온 상승 폭을 1.5도 미만으로 낮추려면 세계 각국은 탄소 배출량 상쇄를 넘어 순 배출량을 마이너스로 전환해야 합니다.이를 위해 온실가스 배출의 광범위하고 신속한 감축과 함께 대기 중에서 탄소를 포집해 저장하는 탄소 제거 기술이 필수입니다.대기 중 이산화탄소 수치를 낮추려면 탄소 제거 기술에 대한 의존이 불가피합니다.다만 이 기술은 만능 해결책이 아니며 화석 연료 사용 감축도 여전히 꼭 필요하다고 전문가들은 강조합니다.보고서 공동 저자인 영국 기상청 및 엑서터대학 소속 기후 과학자 리처드 베츠는 "면죄부처럼 탄소 제거 기술에 의지할 수는 없다"며 "우리는 이전보다 훨씬 더 시급하게 배출량을 줄여야 한다"고 말했습니다.