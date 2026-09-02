[단독] 아시안게임 앞둔 지소연, 첼시 시절 에이전트와 소송서 완승

▲ 수원FC 위민 지소연

오는 19일 개막하는 아이치·나고야 아시안게임 출전을 앞둔 여자 축구대표팀 주장 지소연이 첼시 시절 계약을 맺었던 에이전트와 벌인 수수료 소송 2심에서 승소했습니다.지난달 20일 서울고법 민사33부(재판장 이창형 부장판사)는 지소연의 전 에이전트 김 모 씨가 제기한 항소를 기각했습니다.김 씨는 지소연이 2018년 5월 자신과 독점 중개인 계약을 맺은 뒤 7개월 만에 일방적으로 계약을 해지했다고 주장했습니다.그러면서 계약 기간 발생한 첼시 구단 주급과 글로벌기업 스폰서십 수익, 축구협회 수당 등에 따른 수수료를 지급하지 않았다며, 지소연의 국내 재산에 가압류를 건 뒤 미지급 수수료 등 26만여 파운드(원화 약 5억 원 상당)를 지급하라는 소송을 제기했습니다.하지만 1심과 2심 재판부는 김 씨의 주장을 일체 받아들이지 않았습니다.재판부는 "에이전트인 김 씨는 유럽에서 활동하며 선수가 이중으로 중개인 계약을 맺을 수 없다는 사실을 잘 알고 있었을 것"이라며 "그런데도 이를 지소연에게 알리지 않고 '계약부터 하고 나중에 기존 에이전시에 알리라'고 해 먼저 신뢰관계를 깨뜨렸다"고 지적했습니다.그러면서 "영국축구협회가 이중계약 문제를 해결하지 않으면 조사에 들어가겠다고 경고했을 때도 김 씨는 별다른 해결책을 내놓지 못해 지소연을 협회 조사 위험에 노출시켰다"며 "이런 전속계약은 신뢰 관계가 깨지면 정당하게 해지할 수 있다"고 판단했습니다.또 "첼시 구단과의 주급 계약, 스폰서십, 대한축구협회 수당 등에 대해서도 김 씨가 직접 협상한 성과로 볼 증거가 없다"고도 설명했습니다.(사진=수원FC 위민 제공, 연합뉴스)