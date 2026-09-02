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5대 은행, 추석 앞두고 중소기업·소상공인 금융지원

최승훈 기자
작성 2026.09.02 15:19 조회수
5대 은행, 추석 앞두고 중소기업·소상공인 금융지원
▲ 자료화면

주요 시중은행이 추석 연휴를 앞두고 중소기업과 소상공인을 위한 특별 금융지원에 일제히 나섭니다.

오늘(2일) 금융권에 따르면, KB국민·신한·하나·우리은행은 각 15조 2천억 원 규모의 자금을 중소기업과 개인사업자 등에 공급합니다.

은행별로 신규 6조 2천억 원, 만기 연장 9조 원 등입니다.

기간은 지난달 24일부터 10월 16일까지로 동일합니다.

대출은 업체당 소요 자금 범위 내에서 최대 10억 원까지 가능합니다.

만기 시 원금 일부 상환 조건 없이 만기 연장을 허용하고, 분할상환금 납입 유예 등도 지원합니다.

아울러 최대 1.5%포인트(p)의 우대금리를 적용합니다.

NH농협은행의 경우 신규 5조 750억 원, 만기 연장 8조 5천억 원 등 총 13조 5,750억 원의 자금을 공급합니다.

기간은 10월 12일까지로, 0.1%p의 금리를 우대합니다.

이와 별도로 하나은행은 이달 23~24일 양재 만남의광장 휴게소에서 '움직이는 하나은행'을 운영, 귀성객을 위해 신권 교환 행사를 엽니다.

(사진=연합뉴스)
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