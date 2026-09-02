베네수 의회, 미국과 석유 협정 승인…'매장량 20% 접근 허용'

▲ 베네수엘라 유전

베네수엘라 의회가 델시 로드리게스 베네수엘라 정부와 도널드 트럼프 미국 행정부가 체결한 대형 석유 협정안을 승인했습니다.로이터 통신 등 외신들에 따르면, 베네수엘라 여당이 다수를 차지하고 있는 의회는 현지시간 1일 표결을 통해 미국이 베네수엘라 석유 매장량의 5분의 1에 대한 접근권을 확보하는 것을 주내용으로 하는 양국 간 석유 협정안을 통과시켰습니다.이번 협정에 따라 베네수엘라 2위 민간 석유기업인 '노스아메리칸 블루에너지 파트너스'(NABEP)는 17개 유전에 대한 100년 임차권을 받게 됩니다.이들 유전의 매장량은 650억 배럴 규모로, 미국 전체 확인 매장량 460억 배럴을 웃돕니다.미국 정부(국방부 전략자본국)는 NABEP 지분 35%를 인수하는 동시에 채굴 석유의 20%를 생산 원가로 공급받아 자국 정유공장에 대량 공급할 수 있게 됐습니다.2022년 출범한 국방부 전략자본국이 해외 민간 기업의 지분을 직접 보유하는 것은 이번이 처음이라고 EFE 통신은 전했습니다.특히 기존에 중국과 러시아 기업들이 영향력을 행사하던 유전까지 인수 대상에 포함돼 중국과 러시아 측의 반발도 예상됩니다.이와 관련, 미국 당국자는 로이터에 "중국과 양자관계는 매우 견고하며 중국 역시 이를 예측하지 못하진 않았을 것"이라고 말했습니다.크리스 라이트 미 에너지부 장관은 2일 베네수엘라 수도 카라카스에 도착한 직후 이번 협정으로 베네수엘라의 산유량이 수년 안에 배 이상으로 늘어날 것이라고 밝혔다고 로이터가 전했습니다.베네수엘라의 산유량은 1990년대 후반 하루 평균 300만 배럴로 정점을 찍었지만 이후 투자 부족, 경영 부실, 미국의 제재 등으로 급락해 최근 수개월간 하루 110만∼120만 배럴 수준이었습니다.라이트 장관은 "이번 계약으로 인한 투자로 산유량이 대폭 늘어나면 유가가 하방 압력을 받게 될 것"이라며 "(유가가 하락해도) 현재 휘발유와 경유 가격 상승을 잡는데 가장 큰 걸림돌은 정제 능력"이라고 말했습니다.라이트 장관은 이번 방문 기간 양국의 석유 협정을 확정하고 민간 기관과의 협약에 서명합니다.미국 대형 석유기업인 셰브런을 비롯해 이탈리아 에니, 인도의 ONGC, 콜롬비아 지오파크, 미국 GE버노바 등도 이번 주 베네수엘라의 에너지 프로젝트에 관한 계약에 서명할 예정입니다.(사진=AP, 연합뉴스)