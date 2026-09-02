베이징에 들어선 '로봇 유치원'…"로봇 스스로 상호작용·학습"

▲ '로봇 유치원'에서 신입 로봇과 수업하는 리처드 서튼 박사(오른쪽)

중국 베이징에 휴머노이드 로봇 훈련을 위한 '로봇 유치원'이 문을 열었다고 관영 영문매체 글로벌타임스 등 현지 매체들이 보도했습니다.현지시간 1일 베이징 스징산구에 개설된 로봇 유치원은 촉각 센서 업체인 타산테크놀로지와 튜링상 수상자이자 강화학습의 선구자인 리처드 서튼 박사 연구팀이 공동으로 설립한 곳입니다.매체는 이 시설의 특징이 로봇의 자율학습에 있다고 전했습니다.인간이 작업을 시연해주는 방식이 아니라 로봇이 촉각과 시행착오, 경험을 통해 학습해나가게 한다는 취지입니다.실제로 로봇 유치원에서는 로봇들이 반복적으로 동작을 시도하거나 스스로 행동을 조정하는 모습이 보였다고 글로벌타임스는 전했습니다.걷는 법을 배우던 로봇이 벽에 부딪히면 그 상황을 기록하고 같은 실수를 피하기 위해 다음 동작을 바꾸는 식입니다.중국 로봇 관련 온라인플랫폼 '로봇 대강당'에 따르면 개관식에서 '로봇 유치원생'들을 만난 서튼 박사는 로봇이 자기 신체를 이해하고, 경험을 통해 물리 세계와 상호작용할 수 있는 안전한 환경을 제공하는 것이 목표라고 설명했습니다.그는 이를 위해서는 새로운 알고리즘뿐만 아니라 학습을 위해 특별히 설계된 로봇과 환경도 필요하다고 강조했습니다.마양 타산테크놀로지 최고경영자(CEO)는 베이징시 당국과 국유기업 서우강그룹 등의 지원으로 구상 발표 37일 만에 유치원이 정식 개원할 수 있었다며 "우리는 촉각 인식 분야에서 축적해온 기술을 바탕으로 로봇 유치원의 '어린이'들에게 세상을 인식할 수 있는 출발점을 제공할 것"이라고 강조했습니다.미국 연구기관 '오픈마인드'의 크리스 데 아시스 글로벌 선임연구위원과 허우광둥 타산테크놀로지 연구개발 부사장은 로봇 유치원의 자율 학습 7대 공동 연구 과제를 설정했습니다.비용이 낮고 보수가 쉬운 로봇을 활용해 지속적인 반복 학습을 하고 로봇의 능동적 탐색을 유도하겠다는 것입니다.로봇 산업을 전략 육성해온 중국은 실제 산업 현장 응용을 위한 훈련 시설을 확대하고 있습니다.베이징 이좡과 스징산구에 있는 훈련센터들은 정밀 작업부터 가사 노동까지 다양한 학습 환경을 만들어둔 상태입니다.(사진=중국 로봇 온라인플랫폼 '로봇 대강당' 캡처, 연합뉴스)