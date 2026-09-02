중, "100만 t 이상 규모 구리·금 매장지 발견"

▲ 안후이성 쉬안청시 차팅지구 광산탐사

미국과 광물자원 경쟁을 벌이는 중국이 최근 100만 t 이상 규모의 구리와 금 매장지를 발견했다고 밝혔습니다.오늘(2일) 중국중앙(CC)TV 등은 중국 자연자원부가 전날 안후이성 쉬안청시 차팅지구의 광산 탐사에서 중대한 진전을 거뒀다고 밝혔다고 보도했습니다.이곳의 주요 광상은 길이가 1.2㎞에 너비가 1.1㎞ 규모이며, 아직 광상의 아랫부분이 완전히 드러나지 않은 상태입니다.이곳의 잠재적인 구리 자원은 50만 t급 이상 대형 광산 여러 곳보다 많고, 잠재적인 금 자원도 20t급 이상 금 광산 10여 곳의 규모를 넘어설 것으로 잠정 추정됐습니다.향후 추가 조사 진척에 따라 매장량 파악 규모가 더 늘어날 가능성도 거론됩니다.홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 CCTV를 인용해 구리와 금 매장량이 각각 100만 t, 200t 이상이라는 의미라고 설명했습니다.중국에서는 인공지능(AI) 데이터센터를 비롯해 전력망·전기차·재생에너지 등의 부문에서 산업용 구리 수요가 크지만, 해외 의존도가 높은 상황입니다.금은 첨단 전자제품 등에 사용되며, 지정학적 불확실성이 커지고 미 달러화에 대한 신뢰가 약화하면서 각국 중앙은행은 안전자산인 금 보유량을 늘리는 추세입니다.이에 따라 구리와 금 가격도 고공행진 중이며 전날 런던금속거래소(LME) 기준 구리 가격은 t당 1만 4천294달러(약 1천958만 원)에 이르렀고, 현물 금 가격도 온스당 4천430달러(약 606만 원) 정도였습니다.국제에너지기구 IEA는 2035년까지 전 세계 구리 공급이 수요보다 25% 부족할 수 있다고 전망하기도 했습니다.(사진=중국중앙(CC)TV 캡처, 연합뉴스)