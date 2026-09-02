한국구호대 카트만두 도착…이르면 내일 현장 가세

▲ 2일(현지시간) 오전 네팔 수도 카트만두 트리부반 국제공항에 한국 정부가 파견한 해외긴급구호대(KDRT)가 도착해 장비 등을 차량으로 옮기고 있다.

네팔 대홍수 피해 현장에서 수색·구조 활동을 지원하기 위한 한국 해외긴급구호대가 현지시간 2일 네팔 수도 카트만두에 도착했습니다.대원들을 태운 공군의 다목적 공중급유기 '시그너스'(KC-330)는 오전 6시 27분쯤 카트만두 트리부반 국제공항에 착륙했습니다.해외긴급구호대는 구호대장인 이규호 외교부 개발협력국장을 포함해 외교부 3명, 한국국제협력단(KOICA) 4명, 소방청 37명 등 44명으로 구성됐습니다.이들은 구조견 5마리를 비롯해 고해상도 촬영 무인기(드론), 매몰자 음향·영상 탐지기, 열화상 탐지기 등 각종 첨단 장비도 갖췄습니다.앞으로 네팔 당국과 협력하면서 한국인 9명 등 실종자 수색·구조 활동을 벌일 예정입니다.이 대장은 트리부반 공항에서 도착해 "오늘 구조활동을 바로 시작하지는 못한다"며 "(앞으로) 현장에서 숙영해야 해 베이스캠프를 차릴 지역을 먼저 답사해야 하고 그것도 네팔 측과 협의해야 한다"고 설명했습니다.그러면서 "(오늘) 오전에 신속대응팀, 주네팔 한국대사관과 협의하고 오늘 오후에는 (베이스캠프) 답사를 갔다가 돌아온 뒤 (이르면) 내일 오전 현장으로 갈 생각"이라고 덧붙였습니다.해외긴급구호대의 베이스캠프로는 한국인 9명이 실종된 지역과 가까운 바그마티주 누와코트 지역의 비두르가 우선 거론됩니다.이 대장은 "현장과 가장 가까운 곳으로 가야 한다"며 "비두르가 가장 적합해 보이기는 하지만 숙영할 수 있는 곳이고 활동할 수 있는 곳인지 직접 가서 봐야 한다"고 말했습니다.구호대는 한국인만 수색하지 않고 외국인 실종자도 함께 찾거나 구조할 방침입니다.앞서 정부는 지난달 27일과 29일 두 차례 전체 20명 규모의 정부 합동 신속대응팀을 네팔에 먼저 파견했고, 한국인 실종자 9명을 찾기 위해 헬기와 드론을 비롯해 육상 수색도 병행했지만 아직 뚜렷한 성과는 없는 상황입니다.그동안 신속대응팀은 네팔 당국의 허가를 일일이 받아 가며 헬기 등을 운용했지만 네팔 정부 요청으로 파견된 해외긴급구호대가 합류하면 보다 적극적인 수색이 가능할 것으로 기대됩니다.현재 신속대응팀이 꾸린 육로수색팀은 이번 대홍수로 심각한 피해가 발생한 바그마티주 라수와 지역의 둔체까지 진출한 상태입니다.둔체는 한국인 실종자 9명이 근무한 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소의 상부댐인 위어댐에서 2㎞가량 떨어진 곳이기도 합니다.(사진=연합뉴스)