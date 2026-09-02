[현장영상] "살면서 처음 봐" "진짜 무서워"…평범했던 정비소에서 무슨 일이

지난달 28일 오후, 경기 화성시 동탄구의 한 자동차 정비업체에서 갑자기 폭발이 일어나며 거센 불길이 치솟았습니다.



검은 연기가 하늘을 뒤덮고 불길이 빠르게 번지면서 한때 대응 1단계까지 발령된 상황이었는데요. 이 사고로 업체 관계자인 50대 남성 1명이 크게 다쳐 병원으로 이송됐습니다.



인근 상인은 폭발음이 연이어 들렸고, 그 충격에 가게 내부가 흔들릴 정도였다고 전했습니다.



평범했던 자동차 정비업체는 어쩌다 잇따른 폭발과 화염에 휩싸인 걸까요. 당시 긴박했던 상황과 폭발의 원인을 추적해 봤습니다.



(취재 : 김희정, 구성 : 양현이, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 모닝와이드 3부)