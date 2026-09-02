"카메라 앞에 선후배가 어디 있나"…'들쥐' 설경구, 류준열 향한 각별한 애정

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배우 설경구가 '들쥐'에서 함께 호흡을 맞춘 후배 류준열을 향한 두터운 신뢰와 애정을 드러냈다.설경구는 2일 오후 서울 종로구의 한 카페에서 진행된 넷플릭스 시리즈 '들쥐'(극본 이재곤, 연출 김홍선) 언론 인터뷰에서 작품에 관한 이야기와 함께 후배들과의 완벽한 케미스트리 비결을 솔직하게 털어놓았다.동명의 웹툰을 원작으로 하는 '들쥐'는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'(류준열 분)와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자'(설경구 분), 그리고 형사 '순용'(이규형 분)이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다. 극 중 설경구는 목적을 위해서라면 물불 가리지 않는 사채업자 노자 역을 맡아, 거칠면서도 은근한 인간미가 느껴지는 입체적인 캐릭터를 매력적으로 그려냈다.이날 설경구는 류준열에게 캐스팅 제안을 건넸던 비하인드를 전했다. 당시 류준열과 같은 소속사였던 그는 "선배로서 조심스러운 부분이라 '너 이거 해라'라며 직접 말하진 못하고, 홍보팀에 '준열이한테 이거 하라고 해봐라' 정도로 전달했다"라고 밝혔다.류준열을 적임자로 생각한 이유에 대해서는 "준열이의 장점은 개성이 강하면서도 친근하고 일반적인 얼굴을 가졌다는 점이다. 우리 작품은 대단한 인물이 아니라 비어 보이는 인간들이 나오는 이야기인데, 거기에 딱 적합한 배우였다"라고 설명했다. 이어 "특히 1부에 내레이션이 많이 나오는데 류준열이라는 배우의 목소리가 정말 좋다. 전달력도 뛰어나다. 1부 전개를 많이 걱정했는데 준열이가 툭툭 던지는 내레이션이 아니었으면 큰일 날 뻔했다"라며 극찬했다.현장 분위기 역시 화기애애했다. 차량 이동 장면이 많았던 두 사람은 차 안에서 수많은 대화를 나누며 친밀해졌다. 설경구는 "준열이가 호기심이 많아서 이것저것 물어보면 저도 편하게 답해줬다. 작품 이야기만 하면 재미가 없는데, 이런저런 사는 이야기를 나누는 시간이 참 즐거웠다"라고 당시를 회상했다.또한 류준열의 연기 열정에 대한 칭찬도 아끼지 않았다. "준열이는 늘 대본을 들고 다닌다. 준비도 많이 해오고 의견도 많다. '이렇게 하면 어떨까요?'라고 아이디어를 내주면 고마웠다. '내 캐릭터까지 같이 고민해 주는구나' 싶었다"라며 "매력이 많은 친구다. 자기 것도 보고, 상대방의 것도 함께 보며 같이 만들어가는 걸 좋아하는 배우다. 카메라 앞에서 선후배가 어디 있겠나. 거침없이 의견을 내주니 대화도 잘 통했다"라고 덧붙였다.그동안 임시완, 변요한, 홍경 등 수많은 연하 배우들과 독보적인 브로맨스를 선보여 온 설경구. 유독 남배우들과의 연기 호흡이 돋보이는 비결을 묻자 그는 "제가 현장에 답을 미리 정해가지 않기 때문인 것 같다. 제 고집을 피우기보다 상대의 연기를 받아줄 준비를 하고 간다. 그때그때 리액션을 열심히 하는 편"이라며 "상대를 이기려고 하지 않는다. 내가 돋보이려 하기보다 상대 배우가 잘 보여야 나도 함께 돋보인다고 생각한다"라고 강조했다."인복도 있었던 거 같다. 다 좋은 배우들과 호흡했다"라고 겸손하게 말한 설경구는 "그간 함께한 후배 중 최고가 누구냐"라는 짓궂은 질문에는 "지금은 정치적으로 류준열"이라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.한편 '들쥐'는 지난달 28일 10부 전 회차가 넷플릭스를 통해 전 세계에 공개됐다. 2일 플릭스패트롤(FlixPatrol)에 따르면 '들쥐'는 공개 4일 만에 글로벌 TOP TV쇼 6위에 오른 데 이어, 넷플릭스 글로벌 TV쇼 비영어권 부문 5위를 기록하는 등 거침없는 글로벌 흥행세를 이어가고 있다.[사진=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)