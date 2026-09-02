노동부 'K-디지털 트레이닝 해커톤' 개최…AI활용 아이디어 겨뤄

▲ 고용노동부

고용노동부는 오늘(2일)부터 2박 3일간 서울 용산구 피스앤파크 컨벤션에서 제8회 'K-디지털 트레이닝(KDT) 해커톤'을 개최한다고 밝혔습니다.KDT는 노동부 직업훈련 사업으로, 기업 실제 수요를 반영한 프로젝트 위주로 청년들이 인공지능(AI), 로봇, 반도체 등 첨단 분야의 실무 역량을 키울 수 있게 훈련하고 있습니다.해커톤은 해킹과 마라톤의 합성어로, 기간 내 아이디어를 내고 협업을 통해 애플리케이션(앱)·웹 서비스나 비즈니스 모델을 도출하는 행삽니다.이번 해커톤 참가자들은 모두 KDT 프로그램 훈련생입니다.예선에서 선발된 20개 팀이 참가해 AI, 대형언어모델(LLM), 데이터 분석 등 기술을 활용한 다양한 아이디어를 실제 서비스로 구현하며 실력을 겨룰 예정입니다.'밤마실' 팀은 야맹증 등으로 밤길 보행에 어려움을 겪는 저시력자가 보다 안전하게 이동할 수 있도록 주변 환경과 위험 요소를 실시간으로 파악해 알려주는 AI 시각 보조 서비스를 제안했습니다.'비욘드 파사드' 팀은 사회초년생의 근로계약에서 발생할 수 있는 피해를 예방하기 위해 관련 법령과 공공데이터를 분석하고 근로계약이 적법하게 작성됐는지 확인하는 '근로계약서 AI 진단 서비스'를 선보입니다.참가팀들은 2박 3일 동안 전문가 멘토링과 집중 개발을 거쳐 이런 아이디어를 더 구체화할 예정입니다.마지막 날 시상식에서는 우수한 성적을 거둔 팀에 국무총리상, 고용노동부 장관상 등이 주어집니다.김영훈 노동부 장관은 "앞으로도 청년들이 빠르게 변화하는 산업현장에서 필요한 AI 역량을 충분히 키울 수 있도록 훈련 기회를 확대하겠다"며 "특히 비수도권 청년도 거주지역과 관계없이 양질의 AI 훈련에 참여할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했습니다.(사진=고용노동부 제공, 연합뉴스)