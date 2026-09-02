2분기 외국인 국내 카드 사용 48.6억 달러 '역대 최대'…36% 증가

▲ 서울 명동거리 (자료화면)

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올해 2분기 외국인 관광객이 늘어나면서 비거주자의 카드 국내 사용액이 역대 최대치를 기록했습니다.오늘(2일) 한국은행이 발표한 '2분기 중 거주자 카드 해외 사용실적'에 따르면 이 기간 비거주자의 카드 국내 사용액은 48억 6천 달러(한화 약 6조 5,793억 원)로 전 분기(35억 7천만 달러)보다 36.1% 증가했습니다.직전 최대치였던 작년 2분기(37억 9천만 달러) 보다도 28.2% 늘었습니다.비거주자의 국내 사용 카드 수는 전 분기보다 34.3% 늘어난 2,502만 장, 장당 사용액은 1.0% 증가한 194달러로 집계됐습니다.한은 관계자는 "2분기에 일본·중국 연휴 등의 영향으로 관광 수요가 많아지며 입국자가 늘어난 영향"이라며 "비거주자의 국내 사용카드 수도 분기 기준 역대 최다"라고 설명했습니다.2분기 국내 거주자의 카드(신용·체크) 해외 사용금액은 58억 5천만 달러(한화 약 8조 174억 원)로, 전 분기(61억 달러)보다 4.2% 감소했습니다.카드 장당 사용금액도 전 분기 대비 0.9% 감소한 322달러로 집계됐습니다.카드 장당 사용금액이 전 분기 대비 감소한 것은 6분기 만입니다.신용카드(40억 7,500만 달러)가 0.6%, 체크카드(17억 7,300만 달러)가 11.5% 각각 감소했습니다.한은 관계자는 "2분기 온라인쇼핑 해외 직구가 증가했지만 내국인 출국자가 줄면서 여행 관련 지출이 축소됐다"고 설명했습니다.이 기간 내국인 출국자는 약 663만 1천 명으로 전 분기(833만 1천 명)보다 20.4% 감소했습니다.같은 기간 온라인쇼핑 해외 직구 규모는 14억 1천만 달러로 4.3% 늘었습니다.(사진=연합뉴스)