[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스…'감독 선임 개입 논란' 정몽규, 피의자 신분 소환

1. 네팔 대홍수 산사태로 실종된 우리 국민 9명을 찾기 위한 지상 수색 작업이 본격화하고 있습니다. 우리 신속 대응팀은 한국인 실종자 1명과 현지인 직원들이 있을 것으로 추정되는 강 상류의 취수형 유역 댐 주변을 중점적으로 수색하고 있습니다. 나머지 8명이 있었던 하류 쪽 발전 설비 건너편 사무동 일대는 아직 수색 작업이 시작되지 못한 상태입니다. 신속 대응팀을 지원할 44명의 한국 해외 긴급 구호대도 네팔 현지에 도착해서 수색 구조 활동을 도울 예정입니다.



2. 지난달에 소비자 물가가 1년 전 같은 달보다 3.1% 오르면서 두 달 만에 다시 3%대로 올라섰습니다. 1년 전보다 26.7%나 오른 휴대전화 요금이 물가 인상에 큰 영향을 준 것으로 분석되는데요. 지난해 8월 SK텔레콤이 해킹 사태 이후 고객 보상으로 한 달 동안 요금을 절반 깎아준 데 따른 기저 효과로 분석됩니다. 농축수산물 가격은 2.6% 떨어지긴 했지만 배추, 시금치, 오이 같은 채소 가격은 기상의 영향으로 한 달 전보다 12.4% 올라서 크게 뛰었습니다.



3. 이재명 대통령은 "성장 포기, 복지 확대는 있을 수 없고 성장 복지 동시 확대는 이상적이지만 비현실적"이라며 "부득이하게 현재는 성장에 집중해서 파이를 키울 때"라고 밝혔습니다. 이 대통령은 오늘(2일) 소셜미디어 X에 내년도 정부 예산안 재원이 '성장'에 집중돼서 상대적으로 '분배'가 미흡해 보강이 필요하다는 내용의 신문사 사설을 공유하면서 이런 의견을 밝혔습니다. 이재명 대통령은 "안타깝지만 지금은 전 정권이 만든 '성장 보릿고개'라서 일단 성장 회복에 더 주력해야 한다"면서도 "만족하기는 어렵겠지만 복지 확대에도 애를 쓰고 있다. 이제 1년이 지났을 뿐이니 좀 더 시간을 주시기 바란다"는 내용도 덧붙였습니다.



4. 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다는 의혹을 받고 있죠. 정몽규 전 대한축구협회장이 오늘 경찰에 출석해서 조사를 받고 있습니다. 정몽규 전 회장은 서울경찰청 금융범죄수사대에 감독 선임 의혹과 관련한 피의자 신분으로 출석했습니다. 정몽규 전 회장은 출석에 앞서 기자들과 만난 자리에서 "경찰 조사에 성실하게 임하겠습니다. 감독 선임에 부당하게 개입한 근거는 없다고 생각합니다"라고 이야기했습니다.