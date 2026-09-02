뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

농식품부, 임산부 친환경농산물 꾸러미 확대…품질관리 강화

최승훈 기자
작성 2026.09.02 13:46 조회수
농식품부, 임산부 친환경농산물 꾸러미 확대…품질관리 강화
▲ 임산부 친환경 농산물 꾸러미

농림축산식품부는 임산부 친환경농산물 꾸러미 사업의 품질 강화를 위해 필수 서비스 품목을 늘린다고 오늘(2일) 밝혔습니다.

임산부 친환경농산물 꾸러미 사업은 임산부에게 건강한 먹거리를 제공하고 친환경농산물의 안정적인 수요를 확보하기 위해 추진하는 사업으로, 지난 7월 20일부터 본격적인 공급이 시작됐습니다.

농식품부는 지난달 27일 품목선정위원회를 열어 임산부 선호도가 높은 호두와 브로콜리, 깻잎 등을 추가해 필수 공급품목을 기존 55개에서 67개로 확대했습니다.

이용자 편의를 높이기 위해 사업 전용 온라인 시스템인 '에코이몰'에 대표 민원 접수창구도 개설합니다.

그동안 꾸러미 상품과 관련한 민원은 공급업체별로 개별 문의해야 했지만, 앞으로는 하나의 창구에서 접수할 수 있게 됩니다.

대표 민원 접수창구는 시스템 정비를 거쳐 오는 10월부터 운영할 예정입니다.

아울러 이달부터는 국립농산물품질관리원과 지방자치단체가 전체 29개 공급업체를 대상으로 합동 현장점검을 실시합니다.

친환경농산물 취급자 인증 기준과 공급업체 준수사항 이행 여부 등을 점검하고, 위반 업체에는 사안에 따라 계약 중단 등의 조치를 할 방침입니다.

지자체와 공급업체, 친환경농업협회 등이 참여하는 사업 점검 회의도 매월 열어 민원 대응과 품목별 공급 현황, 가격 동향 등을 점검할 계획입니다.

농식품부 관계자는 "임산부들이 안심하고 만족하며 이용할 수 있도록 이용자 중심의 소통과 현장 관리를 이어가겠다"고 말했습니다.

(사진=경기도 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지