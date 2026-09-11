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[비디오머그] '참교육' 시작하기로 한 경기도…교권보호전담관 진짜 역할은 '이거'였다

작성 2026.09.11 21:04 조회수
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경기도교육청이 '교권보호전담관'을 신설하고 본격 활동에 돌입했습니다.

안민석 교육감 취임 약 두 달 만입니다.

최근 넷플릭스에서 교권 침해 실태를 적나라하게 드러내 화제를 모은 드라마 '참교육' 속 '나화진' 캐릭터의 실사판이기도 하다는 점에서 관심을 끌고 있는데요.

어떤 점이 같고, 어떤 점이 다른지 경기도교육청 교권보호전담관들을 만나 직접 들어봤습니다

(취재 : 조기호, 구성 : 이세미, 편집 : 박서연, 디자인 : 조은솔, 제작 : 지식콘텐츠IP팀, 제작지원 : 경기도교육청)
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