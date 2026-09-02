충남대, 지역 거점국립대 선정…5년간 3천500억 지원

<앵커>



충남대가 부산대, 전남대와 함께 정부의 '서울대 10개 만들기'를 견인할 지역 거점 국립대로 선정됐습니다. 앞으로 5년 동안 3천500억 원 규모의 대대적인 지원을 받게 됩니다.



TJB 이재곤 기자입니다.



<기자>



충남대가 정부의 핵심 대학 정책인 '서울대 10개 만들기'를 이끌 국가대표 거점국립대에 선정됐습니다.



전국 9개 거점국립대 가운데 올해 우선 지원 대상으로 선정된 곳은 충남대와 부산대, 전남대 3곳.



앞으로 5년 동안 대학별로 매년 700억 원씩, 모두 3천500억 원 규모의 지원을 받게 됩니다.



충남대는 과학기술과 연구중심 역량에서 높은 평가를 받았습니다.



[한성숙/국무총리 : 지역의 성장 엔진과 산업을 이끌 핵심 인재를 키우고 지역 산업 생태계 조성의 거점 역할도 책임감 있게 해주시기 바랍니다.]



충남대의 한 해 순경비 예산이 2천600억 원인 점을 감안하면 대학 역사상 최대 규모의 지원입니다.



핵심은 브랜드 단과대학인 '넥서스 과학기술대학'과 '융합연구원'입니다.



충남대는 반도체와 디스플레이, 배터리, 바이오, 모빌리티 분야를 묶은 단과대학을 신설하고, 학부 정원 300명, 대학원 150명 규모의 인재 양성 체계를 구축할 계획입니다.



[김정겸/충남대 총장 : 우리 학생들이 지역에 있다고 그래서 교육과 연구, 산학에 관한 경험들이 제한받지 않는 그런 곳에 사용하고자 합니다.]



지역혁신산업과의 연계도 강화됩니다.



카이스트, 정부출연연, 기업이 참여하는 산학연 협력 모델을 구축해 현장 연구진이 교수로 참여하고, 학생들은 세계적 연구자와 기업 전문가들로부터 노하우를 전수받게 됩니다.



아울러 SK하이닉스, 삼성디스플레이, 셀트리온 등 120여 개 첨단 기업들과 협력 체계를 구축해 취업과 창업으로 이어지도록 할 계획입니다.



충남대가 지역을 살리고, 지방대의 한계를 넘어 국가대표 연구중심대학으로 거듭나기 위해서는 이제 대대적인 체질 개선에 달려 있습니다.



(영상취재 : 이용주 TJB)



TJB 이재곤