애틀랜타 김하성, 353일 만에 3안타 경기…타율 1할 돌파

▲ 애틀랜타 브레이브스의 김하성

부상 여파로 고전하던 김하성(애틀랜타 브레이브스)이 1년 만에 미국프로야구 메이저리그(MLB) 무대에서 3안타 경기를 펼쳤습니다.김하성은 2일(한국시간) 미국 워싱턴 D.C 내셔널스파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 워싱턴 내셔널스와 방문 경기에 9번 타자 유격수로 선발 출전, 3타수 3안타를 쳤습니다.타격 부진과 함께 1할에도 못 미치는 타율을 전전했던 그는 이날 경기로 시즌 타율을 0.112(89타수 10안타)로 끌어올렸습니다.김하성의 한 경기 3안타는 지난해 9월 15일 휴스턴 애스트로스전 이후 353일 만입니다.김하성은 3회 첫 타석에서 워싱턴 오른팔 선발 제이크 어빈의 4구째를 공략해 깔끔한 좌전 안타를 쳤습니다.시속 170㎞짜리 총알 같은 타구였습니다.5회 두 번째 타석에서도 어빈을 상대로 타구 속도 시속 167㎞ 좌전 안타를 만들었고, 8회 마지막 타석은 워싱턴 오른팔 불펜 투수 클레이턴 비터를 맞아 시속 175㎞짜리 좌전 안타를 때렸습니다.안타 3개 모두 배트 중심에 맞고 좌익수 앞으로 향한 타구였습니다.김하성은 2회 아비멜렉 오르티스의 안타성 타구를 호수비로 잡아내며 수비에서도 존재감을 보였습니다.수비 시프트에 따라 2루 쪽으로 이동했던 그는 중견수 앞으로 빠르게 굴러가던 땅볼 타구를 미끄러지며 잡아낸 뒤 앉아서 송구, 아웃카운트를 챙겼습니다.김하성의 활약에도 애틀랜타는 워싱턴에 5대 9로 패했습니다.(사진=게티이미지)