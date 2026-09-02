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'손가락 절단 사고' 이겨내고 다시 잡은 야구공…"후회는 없습니다" 박명헌의 마지막 도전

작성 2026.09.02 17:55 조회수
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어제(1일), 고양 국가대표 야구 훈련장에서 2027 KBO 신인 드래프트 트라이아웃이 열렸습니다.

트라이아웃에 참가한 박명헌은 과거 기계에 손이 끼이는 절단 사고를 겪고 접합 수술을 받았지만, 2년 간의 피나는 재활과 노력 끝에 다시 프로 도전에 나섰습니다.

이어 "부모님께 자랑스러운 아들이 되고 싶었다"며 "더 이상 후회는 없고 모든 것을 다 보여줬다"고 소회를 밝혔습니다.

(취재 : 배정훈, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 황인석, 제작 : 스포츠취재부)
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